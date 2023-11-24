Osmaniye'de Bilge Sitesi davasında 4 kişi tutuklandı

Osmaniye'de 6 Şubat depremlerinde 105 kişinin hayatını kaybettiği Bilge Sitesi davasının 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün yapılan duruşmasında 4 kişi tutuklandı. Dava avukatı Seçil Günaydın "Daha önce tutuksuz olarak yargılanan şahısların bu duruşmada tutukluluğuna karar verilmiştir. Şu an 4 kişiye tutukluluk kararı çıkmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ve tarafımızın da yapmış olduğu itirazlar neticesinde şu anki Belediye Başkanı olan Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara hakkında da soruşturma izni verilmesine dair karar verilmiştir" dedi.

Osmaniye'de 6 Şubat depremlerinde 105 kişinin hayatını kaybettiği ve 6 kişininde yaralandığı 10 katlı Bilge Sitesi A Blok ile ilgili davanın duruşması, dün Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Mahkemenin verdiği kararda; 'Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında alınan bilirkişi raporlarında özetle binanın statik hesabında döşeme ve taşıyıcı sistemin Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmeliğe (1975) uygun olarak yapılmaması nedeni ile statik betonarme projeye onay veren mercilerin sorumlu olduğuna dair tespit ve değerlendirmelere yer verildiği, bu duruma göre ilgililere isnat edilen fiilin, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlık soruşturması yapılmasını gerektirecek nitelik ve yeterlikte olduğu anlaşılmıştır' denildi.

BELEDİYE BAŞKANI KADİR KARA HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ VERİLMESİNE KARAR VERİLDİ

Dava dosyası avukatı Seçil Günaydın şunları söyledi:

"Adalet yerini bulmuştur. Bugün duruşmanın ilk celsesi gerçekleşmiştir. Daha önce tutuksuz olarak yargılanan şahısların bu duruşmada tutukluğuna karar verilmiştir. Şu an 4 kişiye tutukluluk kararı çıkmıştır, 4 kişi hakkında. Bunlar dönemin müteahhidi olan Mustafa İpek, Faruk Bilge, Haluk Koç ve Ayhan Gedik'tir. Yaptığımız itirazlar neticesinde Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ve tarafımızın da yapmış olduğu itirazlar neticesinde şu anki Belediye Başkanı olan Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara hakkında da soruşturma izni verilmesine dair karar verilmiştir. Türk yargısına bu aşamada güveniyoruz. Hakimler savcılarımıza güveniyoruz. Dosyanın ilk başından sonuna kadar takipçisi olacağız. 105 kişi vefat etmiş, 6 kişi yaralanmıştır. Bu sebeple de dosya bizim için ayrıca önem arz etmektedir."