Osmanlı Ocakları Türk ve İslam Devletlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Serkan Yıldırım atandı - Son Dakika
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Osmanlı Ocakları Türk ve İslam Devletlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Serkan Yıldırım atandı

01.04.2022 17:23
Osmanlı Ocakları Türk ve İslam Devletlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Serkan Yıldırım atandı

Osmanlı Ocakları Türk ve İslam Devletlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Serkan Yıldırım'ın atandığı duyuruldu.

Osmanlı Ocakları Türk ve İslam Devletlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Serkan Yıldırım'ın atandığı duyuruldu.

Osman Ocakları Genel Merkezi'nden, Türk ve İslam Devletlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Serkan Yıldırım'ın atandığına dair yazılı bir açıklama yayımlandı. Söz konusu açıklamada, "Dünyada ve ülkede 14 yıldır faaliyet yürüten Osmanlı Ocakları Türk ve İslam coğrafyasına önem veriliyor. Hedefimiz Osmanlı kültür ve medeniyetini yine aynı Osmanlı coğrafyasında bayrağın düştüğü yerden yaşatarak ayağa kaldırmaktır.

Türkiye markası olan Osmanlı Ocakları Pentagon'un infaz listelerinde yer almıştır. Uluslararası kamuoyunda Osmanlı Ocakları'nın faaliyetleri Hollanda hükümeti tarafından sorgulanmış, herhangi bir sakıncalı faaliyet bulunmaması üzerine faaliyetlerine izin verilmiştir. Almanya'da yürütülen Osman Ocakları faaliyetlerine yeşil hilal yasağı getirilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Açıklamanın devamında ise şunlar kaydedildi:

"Türk'ün ve Müslüman alemin düşmanları Osmanlı Ocakları'na her koşulda farklı davranmış, ötekileştirmiş ve ön yargılı bir durumla durumu değerlendirmiştir. Oysaki Osmanlı medeniyeti bütün dünya medeniyeti ve insanlığı için elzem bir hal almıştır. Osmanlı hedefi, edebi, ahlakı, töresi, hoşgörüsü bütün insanlığa bugün Ukrayna ve Rusya tarafları arasında görüldüğü gibi vardır, var olmalıdır. Dünyanın buna ihtiyacı vardır. Dünyanın barışa ihtiyacı varsa, Osmanlı medeniyetine ihtiyaç vardır. Bu anlamda da Osmanlı Ocakları dünya barışına katkı sağlamak adına ülkeler arası teşkilatta mayada bu değerler üzerine devam edecektir. ya yaşa, ya yaşat, yetiş, piş, kal gitme dünyadan". - ANKARA

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Osmanlı Ocakları, Osmanlı, İslam, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Osmanlı Ocakları Türk ve İslam Devletlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Serkan Yıldırım atandı - Son Dakika


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