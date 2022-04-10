Özbekistan Enerji, Havayolu ve Otomobil Şirketlerini Özelleştirecek - Son Dakika
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Özbekistan Enerji, Havayolu ve Otomobil Şirketlerini Özelleştirecek

10.04.2022 14:13
Özbekistan Enerji, Havayolu ve Otomobil Şirketlerini Özelleştirecek

TAŞKENT, 10 Nisan (Xinhua) — Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından imzalanan kararnameye göre Özbek hükümeti, devlete ait petrol ve doğalgaz şirketi Uzbekneftegaz'ın özelleştirme sürecini yıl sonuna kadar başlatması için, 1 Mayıs'a kadar deneyimli bir yatırım bankasını görevlendirecek. Kararnamede, sürecin Uzbekneftegaz'ın hisselerinin en az yüzde 49'unun, Termik Enerji Santralleri'nin ise en az yüzde 51 veya daha […]

<a class='keyword-sd' href='/ozbekistan/' title='Özbekistan'>Özbekistan</a> Enerji, Havayolu ve Otomobil Şirketlerini Özelleştirecek

TAŞKENT, 10 Nisan (Xinhua) — Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından imzalanan kararnameye göre Özbek hükümeti, devlete ait petrol ve doğalgaz şirketi Uzbekneftegaz'ın özelleştirme sürecini yıl sonuna kadar başlatması için, 1 Mayıs'a kadar deneyimli bir yatırım bankasını görevlendirecek.

Kararnamede, sürecin Uzbekneftegaz'ın hisselerinin en az yüzde 49'unun, Termik Enerji Santralleri'nin ise en az yüzde 51 veya daha fazla hissesinin halka arzını da içereceği kaydedildi.

Özbekistan'ın ulusal havayolu şirketi Özbekistan Havayolları, 1 Eylül'e kadar ilk halka arz yoluyla satılacak hisseler da dahil olmak üzere hisselerinin en az yüzde 51'inin açık artırmayla satışı için hazırlıklara başlayacak.

Kararname, Özbekistan hükümetine, UzAuto Motors'daki devlete ait hisselerin yaklaşık yüzde 10'unun Taşkent borsasında satışı için bir halka arz düzenlemesi ve şirketin geri kalan hisselerinin stratejik yatırımcılara satışı konusunda hükümete bir strateji sunması için uluslararası bir yatırım bankasını görevlendirme talimatı da veriyor.

Özbekistan geçtiğimiz yıllarda döviz alım satımı üzerindeki kontrollerin kaldırılması, vergi yüklerinin azaltılması ve yabancı sermayeye öncelikli muamele gösterilmesi de dahil olmak üzere ekonomik reformları ilerletmek için bir dizi önlemi uygulamaya koydu.

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Kaynak: Xinhua

Son Dakika Politika Özbekistan Enerji, Havayolu ve Otomobil Şirketlerini Özelleştirecek - Son Dakika


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