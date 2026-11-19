Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Hızlı Geçiş Sistemi'ne (HGS) yönelik iddialarla ilgili, "Vatandaş 15 gün içinde göremediği geçiş ücretini nasıl 15 gün içinde ödeyecek de cezaya düşmeyecek? Siz milletin aklıyla alay mı ediyorsunuz?" dedi.

Özdağ, Meclis'teki basın toplantısında, elektrik, su, telefon, internet, cep telefonu, doğal gaz, dijital yayın platformları ve GSM şirketlerinin üçüncü parti bilgilendirme hizmetleri, abonelik ve faturalarla insanların mağdur edildiğini öne sürdü.

"Bu hizmetleri dünya ortalamasının çok üstünde fahiş fiyatlara aldığımız gerçeği ortadayken, bir de üstüne bu dev şirketlerin fatura oyunlarıyla vatandaştan haksız yere kopardığı paralar var." diyen Özdağ, vatandaşın bu konuda sahipsiz kaldığını, hakkının korunmadığını savundu.

İnsanların bu mağduriyet karşısında "masraflar nedeniyle" dava açamadığını söyleyen Özdağ, "Milleti fatura oyunlarıyla, taahhüt oyunlarıyla, 'cayma bedeli' adı altında soyan ve sömüren şirketler, bu hukuk ve ahlak dışı ticari eylemlerini bu iktidara güvenerek yapmaktadırlar." diye konuştu.

GSM operatörlerindeki tarife ücretlendirmelerinin maliyetinin çok yüksek olduğunu anlatan Özdağ, "Paket aşım ücretleri, cayma bedelleri ve benzeri adı altında ihdas ettikleri yöntemlerle milletimizi soyup soğana çevirmektedirler." ifadesini kullandı.

HGS ile ilgili iddialara da değinen Özdağ, "Vatandaş 15 gün içinde göremediği geçiş ücretini nasıl 15 gün içinde ödeyecek de cezaya düşmeyecek? Siz milletin aklıyla alay mı ediyorsunuz? Bu nasıl bir ahlaksız, arlanmaz bir yöntemdir? 15 gün sonra görebileceğim bir faturanın 15 günlük ödeme süresini geçirdiğim için ceza ödemek zorunda kalacağım? Binlerce vatandaşımızın şikayetleri var bu konuda. e-Devlet'te borç görünmediği halde borcundan icra takibiyle haberdar olduğunu söyleyen vatandaşlarımız var." açıklamalarında bulundu.

Geçiş ücretinin üzerine icra ve avukatlık masrafları da eklendiğini belirten Özdağ, "Vatandaşın 500 liralık geçiş ücreti 20-30 bin liralık bir bedel olarak karşısına çıkarılıyor. Yahu bu sistemi kuranların hiç mi Allah korkusu yok, kuldan utanma korkusu yok, hiç mi vicdanları yok, çocukları, anneleri, babaları, arkadaşları yok? 2,5 ayda yüzde 400 ceza bedeli dünyanın neresinde görülmüş?" şeklinde konuştu.