Özdemir: "Halkımızın yaşam standardını yükseltmek için çalışıyoruz" - Son Dakika
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Özdemir: "Halkımızın yaşam standardını yükseltmek için çalışıyoruz"

21.07.2022 12:05
Özdemir: "Halkımızın yaşam standardını yükseltmek için çalışıyoruz"

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, halkın yaşam standardını yükseltmek için çalıştıklarını söyledi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, halkın yaşam standardını yükseltmek için çalıştıklarını söyledi.

Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin ve muhtarlar Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret etti. Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'in makamında gerçekleşen ziyarette Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin Başkan Özdemir'e dernek faaliyetleri hakkında bilgiler vererek, "3 ay önce görevi devraldık ve o günden bu yana ilçemize ve muhtarlarımıza hizmet için çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah en kısa sürede derneğimizi daha aktif hale getirmek adına projelerimizi hayata geçireceğiz. Muhtarlar olarak Havza Belediye Başkanımıza ve belediye personelimize ilçemiz için yapmış oldukları çalışmalardan ötürü teşekkür ederim" dedi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise Şahin ve beraberindeki muhtarlar ziyaretlerinden teşekkür ederek, "Öncelikle yeni görevinizde size ve yönetim kurulu arkadaşlarına başarılar dilerim. Havza Belediyesi olarak muhtarlarımızdan gelen talepler ve öncelik sırasına göre halkımıza hizmet etmek ve halkımızın yaşam standartlarını yükseltmek için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Yine bu amaç doğrultusunda Samsun Büyükşehir Belediyemiz ile işbirliğinde sahada olanca gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.

Ziyarette Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'e muhtarların taleplerini ileterek bir süre görüş alışverişinde bulundular. Ziyarette Dernek Başkanı Şahin'e dernek yönetim kurulu üyesi ve Hecinli Muhtarı Cengiz Yeşilyurt ile Belalan Mahallesi Muhtarı Ziya Nur Soylu eşlik etti. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Sebahattin Özdemir, Adem Şahin, Samsun, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Özdemir: 'Halkımızın yaşam standardını yükseltmek için çalışıyoruz' - Son Dakika

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