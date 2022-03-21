Özdemir: "Havza'nın spor altyapısını güçlendirmek için çalışacağız" - Son Dakika
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Özdemir: "Havza'nın spor altyapısını güçlendirmek için çalışacağız"

21.03.2022 14:07
Özdemir: "Havza'nın spor altyapısını güçlendirmek için çalışacağız"

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "İlçemizde spor altyapısını güçlendirmek için çalışacağız" dedi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "İlçemizde spor altyapısını güçlendirmek için çalışacağız" dedi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ile Gençlik ve Spor İlçe Müdür Cafer Uzun Samsun Gençlik ve Spor İl Müdür İsmail Hakkı Kasapoğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyarette Havza'da yapılacak olan sportif yatırımlar, spor tesisleri ile ilçe ilçedeki sportif başarının arttırılması için yapılması gereken çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Belediyesi için sportif faaliyetlere her türlü desteğin verildiğini belirterek, "İlçemiz için yapılacak her şeyde işbirliğine açığız. Dün olduğu gibi bu günde spor ve sporculara desteğiz devam edecek. İlçemizdeki mevcut spor alanlarını geliştirmek ve yenilerini kazandırmak adına çalışmalarımıza ara vermeden devam etmekteyiz. İlçemizde son zamanlarda özellikle gençlerimizin aldığı sportif başarılar attığımız adımların doğruluğunu göstermekte. İlçemizde spor altyapısını güçlendirmek için çalışacağız" diye konuştu.

Gençlik ve Spor İlçe Müdür Cafer Uzun, ilçede açılan spor kursları hakkında bilgiler aktararak, "Gençlerimiz için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. İlçemizde farklı branşlarda birçok spor kursumuz devam ediyor" şeklinde konuştu.

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdür İsmail Hakkı Kasapoğlu ise ziyaretten ötürü duymuş olduğu memnuniyet dile getirerek Havza'da yapılacak olan yatırımlar hakkında Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'e bilgiler aktardı. - SAMSUN

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Sebahattin Özdemir, Hisarcık, gençlik, Havza, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Özdemir: 'Havza'nın spor altyapısını güçlendirmek için çalışacağız' - Son Dakika


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