Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yeni asgari ücretin 30 bin lira olmasını talep ederek, "Yoksa mücadeleye, itiraza devam edeceğiz." dedi.

Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Trabzon Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'ın, "babaevine" döndüğünü ifade ederek, Bıyık'a partisinin rozetini taktı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 86. yılında, özlemle, minnetle ve rahmetle andıklarını dile getiren Özel, resmi rakamlara göre 1 milyon 100 bin kişinin Anıtkabir'i ziyaret ettiğini belirtti.

Tüm CHP üyeleri adına Atatürk'e minnetlerini sunduklarını kaydeden Özel, "Birileri, işine gelince Atatürkçü olanlar; Atatürk'e zerre muhabbet beslemeyen, 'Ne ölüme ne dirime' diyen meczupların hastanesine de cenazesine de koşanlar; 15 Temmuz akşamı 'Atatürk posteri bulun, il başkanlıklarımıza asın' diyenler; sıkıştığında, kafası bozulduğunda '2 ayyaş' deyip, sıkıştığında 'Keşke 10 yıl daha yaşasaydı' diyenlerin samimiyetini, milletimiz vicdan terazisinde tartıyor. Ama bu milletin Atatürk'e olan sadakatini her 10 Kasım'da görüyoruz, görmeye de devam edeceğiz." diye konuştu.

"İğneden ipliğe zamlar fazlasıyla yansıyacak"

Özgür Özel, "ekonomi yönetiminin kendine rasyonel, vatandaşa irrasyonel davranışlar sergilemeye devam ettiğini" savunarak, ücret ve maaşların yavaşça eridiğini ve adeta tükendiğini söyledi. CHP Genel Başkanı Özel, şöyle devam etti:

"Yeni yıl için yeniden değerleme oranı yüzde 44. Yani devlet, 'Ben alacağım vergilere ocak ayında yüzde 44 zam yapacağım' diyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi, vatandaşın en çok kullandığı, en mütevazi araç için 5 bin 850 lirayken; 1 Ocak'ta 8 bin bin 425 lira olacak. Özel İletişim Vergisi, 179 lirayken, 258 lira olacak. 12 telefon faturamıza bölünerek her ay bizden tahsil edilecek. B sınıfı ehliyet harcı, 3 bin 900'den 5 bin 700'e, pasaport harcı 7 bin 800 liradan 11 bin 300 liraya yükselecek. Yolcunun yurt dışından getirdiği tek telefona kayıt için 1 Ocak'tan itibaren 45 bin lira alacaklar. Yurt dışına çıkış harcı bugün 500 lira, 720 lira yapacaklar. Gelir vergisi beyannamesi için Damga Vergisi 467 liraymış, 672 lira olacak. Köprüler, otoyollar, tüneller en az yüzde 44 zamlanacak. İğneden ipliğe zamlar fazlasıyla yansıyacak."

Özel, Türkiye'nin dört bir yanında ve TBMM'de, emeklinin, asgari ücretlinin, öğrencinin, çiftçinin, memurun ve mağdurun bütçe hakkını savunduklarını hatırlatarak, "1 Ocak gününe kadar CHP, hem komisyonda hem Genel Kurulda hem de bu hafta sonundan başlayarak, 81 ilde, 973 ilçede, milletvekilleriyle, Parti Meclisi üyeleriyle, Genel Başkan yardımcılarıyla, il, ilçe yönetimleriyle, gençlik ve kadın kollarıyla, sokak sokak, kapı kapı, vatandaşın gerçek sorununu, AK Parti'nin sırtımıza vurduğu yükü, bundan nasıl çıkacağımızı konuşacak. CHP'nin ekonomi kurmayları, 20 Kasım'dan başlayarak, Gaziantep'ten Kahramanmaraş'tan, sanayi ve emek şehirlerinden başlayarak tüm kentleri gezerek, sanayicinin, işçinin, esnafın, çiftçinin sorununa, işsizlik sorununa, istihdamsızlığa, güvencesizlik sorununa CHP ne söylüyor, bunları çalışmaya devam edecekler." değerlendirmesinde bulundu.

CHP lideri Özel, bütçe görüşmelerinde, emekli maaşının asgari ücrete denk olması ve her emekliye 1 asgari ücretin bu aydan itibaren yatırılmasını önerecekleri bildirdi. 1 Ocak 2025'ten geçerli olmak üzere yeni asgari ücretin belirleneceğini anımsatan Özel, "14 Mayıs seçimlerinden önce Tayyip Erdoğan dedi ki 'Asgari ücrete sadece temmuzda değil, martta ve ekimde de, yılda 4 kez zam vermeyi düşünebiliriz'. Seçim bitti, iktidar oldu, asgari ücretliye 17 bin lira gibi komik bir tutar verdi. Bırakın 4 seferi, temmuzda dahi zam yapmadılar. Bugün 17 bin liralık asgari ücretin satım alma gücü 6 bin lira eriyerek, 11 bin liraya düşmüş durumdadır. Enflasyonu, gerçekleşen enflasyona göre değil; beklenti enflasyonuna göre yapıp, aradaki farkı kazık olarak asgari ücretliye atacaklar." görüşünü paylaştı.

Partisinin, asgari ücretin belirlenmesinde yaptığı hesabı paylaşan Özel, "Biz, 'Bir asgari ücretli parayı nereye harcar, 1 senede bu ne kadar artmış?' diye baktık. 1 yılda asgari ücretlinin muhatap olduğu enflasyon yüzde 76'ya denk geliyor. Bütün sendikalara çağrımız budur; asgari ücret talebimiz 30 bin lira, bunun altında biz yokuz. Herkesi bu çağrıya sahip çıkmaya davet ediyorum. Asgari ücret 30 bin lira; yoksa mücadeleye devam edeceğiz, itiraza devam edeceğiz. Bu memleketi size dar edeceğiz." dedi.

"Gariban vatandaştan hiç vergi almayacağız"

CHP Genel Başkanı Özel, Türkiye'nin, vergi adaletinde, dünya sıralamasında en gerilerde bulunduğunu savunarak, şunları kaydetti:

"Toplam 100 lira vergi toplanıyor, 65 lirası dolaylı vergi. Dünyanın en büyük adaletsizliği. Bir tane mandıra var, 2 kişi çocuğuna süt, evine peynir alıyor. Bir tanesi karşıdaki fabrikanın patronu, öbürü kapısındaki asgari ücretli bekçi. İki tane araç yanaşıyor, biri dünyanın en pahalı cipi, bir tanesi en gariban çiftçinin 30 yıllık traktörü. Mazot konuyor ikisine de; aynı vergiyi ödüyorlar. Fakir, zengin ayırmadan herkesten alınan vergi toplam verginin yüzde 65'i. Üretim yapandan, para kazanandan, ihracat yapandan, Türkiye'de dünya kadar para kazananların hepsinden alınan toplam vergi yüzde 14. Kimsenin servetinde, parasında gözümüz yok ama bu kadar adaletsiz bir vergi sistemine tahammülümüz yok. CHP iktidarında, çok kazanandan çok, az kazanandan az alacağız, gariban vatandaştan hiç vergi almayacağız."

CHP Genel Başkan yardımcılarının yaptığı bir çalışma kapsamında vergide adalet sağlanması konusunda bir öneride bulunacağını anlatan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de açlık sınırı 66 bin lira. Açlık sınırının altında maaş alan birisinin kademesi şubatta ikinci kademeye geçiyor. En düşük kademe vergide yüzde 15 iken, şubatta 20'ye, mayısta 25'e, 30'a, 35'e gidiyor. Maaşlar eriyor. Yaptığımız hesapla, açlık sınırı ve altında maaş alanların hepsine 'Birinci dilim vergi dilimi' der, bunu yüzde 15'te tutarsak, 2024 yılı verilerine göre 30 bin lira eline net geçen birisi, onların sistemle 55 bin lira vergi veriyor; 2 maaşı vergiye gidiyor; bizim önerdiğimiz sistemle 27 bin lirasını verecek, 28 bin lira cebinde kalacak. 50 bin lira net aylık alanlar, 145 bin lira vergi veriyor. 3 aylık geliri vergiye gidiyor. Eğer bizim sistemde olursa 70 bini ödeyecek, 75 bini kendi cebine kalacak. Açlık sınırı neyse o."

(Sürecek)