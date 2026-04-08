Özel Eğitim Destek Platformu Tanıtıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nda Özel Eğitim Destek Eğitim Platformu (ÖZDE) Tanıtım Programı'na katıldı. Programda özel gereksinimli bireylerin eğitim süreçlerini desteklemeye yönelik geliştirilen dijital platform, kamuoyuna tanıtıldı. Bakan Tekin, özel eğitimin büyük dikkat ve sorumluluk gerektirdiğini belirterek, "Bugün tanıtımını yaptığımız ÖZDE, işte bu mesuliyetin, bu sorumluluğun dijital dünyada bize yüklediği somut bir karşılığıdır. ÖZDE, zihinsel yetersizliği ve otizm spektrum bozukluğu olan evlatlarımız başta olmak üzere, özel eğitim ihtiyacı olan bütün öğrencilerimiz için tasarlanmış kapsamlı bir dijital öğrenme ortamıdır. Platformumuzun içeriği, büyük bir emek ve titiz bir çalışmanın ürünüdür. Bu çıktılara bağlı binlerce etkileşimli içerik, oyun ve uygulama sayfası öğrencilerimizin hizmetine sunulmuş durumda. En önemlisi de bu platformun, öğretmen, veli ve öğrenciyi aynı hedef doğrultusunda buluşturan bir platform olması. ÖZDE, bu yönüyle öğrencinin emeğini koruyan, öğretmenin sınıftaki rehberliğini destekleyen ve velilerimizin de eğitim sürecinin aktif bir parçası olmasını sağlayan dijital bir altyapı" dedi.

'ÖZEL EVLATLARIMIZA BİR BAYRAM ARMAĞANI'

Bakan Tekin, kurulan her bir sistemin, yapılan her bir yeniliğin merkezinde öğrencilerin gelişimiyle birlikte, en büyük emek sahibinin öğretmenler olduğunu belirtti. Tanıtım programının ardından gerçekleşen Özel Eğitimde Dijitalleşme Paneli'nin, meseleyi akademik ve stratejik bir derinlikle ele alacağını söyleyen Tekin, "Bakanlığımızın genel müdürlerinden kıymetli akademisyen dostlarımıza, RTÜK'ten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza kadar geniş bir yelpazede konunun uzmanları kapsayıcılığı, yapay zeka destekli sistemleri ve dijital erişilebilirliği tartışacaklar. Bu paneli, ÖZDE ile başlattığımız bu hamlenin entelektüel bir zemini ve gelecek vizyonu olarak görüyorum. Katkı sunacak kişi ve kurumlara şimdiden teşekkür ediyorum. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz ÖZDE'yi, 23 Nisan'ın içinde bulunduğu bu özel günlerde özel evlatlarımıza bir bayram armağanı olarak da sunmak istiyoruz. EBA üzerinden her öğretmen, öğrenci ve velimizin istifadesine sunacağımız bu platformun hazırlanmasında emeği geçen genel müdürlüklerimize ve tüm personeline bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.