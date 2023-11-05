Özgür Özel'in zaferi, CHP'li Başarır'ı havalara uçurdu

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'ndaki genel başkanlık seçiminde, ilk turda salt çoğunluk sağlanamadığı için oylama ikinci tura kaldı. Saat 00.30 itibarıyla başlayan ikinci tur seçiminde oy kullanma işlemi saat 02.30'da tamamlandı. Oy sayımının ardından Özgür Özel'in 812 oy alarak CHP'nin yeni genel başkanı olduğu açıklandı. O anlarda sahneye fırlayan CHP'li Ali Mahir Başarır'ın sevinci kameralara yansıdı.

HAVALARA UÇTU

CHP'de aylardır beklenen gün geldi ve dün büyük kurultay gerçekleştirildi. Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel yarışını, ikinci tur 812 oy alan Özel kazandı. Sonuçların açıklanması beklenirken Özel'in zaferinin haberini alan CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın koşarak sahneye çıkıp havalara uçması anbean kaydedildi. Ardından da Özel'in yeni genel başkan olduğu ilan edildi.

ÖZGÜR ÖZEL KİMDİR?

Özel, 1974'de Manisa'da doğdu. Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde lisans eğitimini tamamlayan Özel, 1999'da serbest eczacılığa başladı. Manisa Eczacı Odasında 2001-2007 yılları arasında bir dönem genel sekreterlik ve iki dönem oda başkanlığı görevlerinde bulunan Özel, 2007- 2011 yılları arasında Türk Eczacıları Birliğinde bir dönem saymanlık, iki dönem genel sekreterlik görevlerini yürüttü. Özel, 24, 25, 26, 27 ve 28. dönemlerde Manisa Milletvekili seçildi.

25, 26 ve 27. dönemlerde CHP Grup Başkan Vekili olarak görev yapan Özel, 28. dönemde CHP Grup Başkanlığı'nı üstlendi. Almanca ve İngilizce bilen Özel, evli ve 1 çocuk babası.