Özgür Özel açıkladı: CHP seçimden önce seçim tatbikatı yapacak

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin seçim güvenliği için hazırlıklarını anlattı. Seçim tatbikatı yapacaklarını açıklayan Özel, "Sandık görevlilerimizin fiilen katılacağı bu tatbikatla durumumuzu bir kez daha görme ve varsa eksikliklerimizi giderme şansımız olacak" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'tin haberine göre Özel, SADAT'a ilişkin ise "SADAT gibi paramiliter unsurlar hem seçim güvenliği açısından hem de genel olarak demokratik bir ülke için tehlike taşımaktadır" açıklamasında bulundu.

"ÇOK CİDDİ BİR HAZIRLIK YAPIYORUZ"

Özel, seçim güvenliğine ilişkin alacakları tedbirler hakkında şu bilgileri verdi:

"Seçimde oyların sandığa girdiği gibi çıkması gerekiyor. Seçimler yargı denetiminde yapılmaktadır ancak siyasi partiler, seçimlerin vazgeçilmez unsurudur. Oy verme gününden önce, oy verme gününde ve sandıklar kapandıktan sonra siyasi partilerin gözetimi çok değerlidir. Bu nedenle tüm sandıklardan ıslak imzalı tutanakların bir örneğinin alınması noktasında hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda seçim güvenliğine ilişkin kamuoyuna yansıyan endişeleri giderecek bir çalışma içindeyiz. Bir araştırma şirketince sorulan sorunun ardından kamuoyunda parmak boyasının geri getirilmesine yönelik ciddi bir talep olduğu açığa çıkmıştı. Bu çerçevede çalışmalarımızı daha da yoğunlaştırma kararı aldık. Nasıl 31 Mart yerel seçimlerinde ve daha sonra tekrarlanan 23 Haziran İstanbul tekrar seçimlerinde seçim güvenliği açısından hiçbir sorun yaşamadıysak, yapılacak genel seçimlerde de hiçbir sorun yaşamamak adına ciddi bir hazırlık yapıyoruz. Ayrıca kamuoyunda "altılı masa" olarak tanımlanan altı siyasi parti arasında seçim güvenliği noktasında ortak bir komisyon kuruldu. 81 ilde, tüm ilçelerde ve beldelerde seçim güvenliğini aşındıracak bir olay yaşanmaması için hazırlıklarımızı yapıyoruz."

"TATBİKATLA EKSİKLERİMİZİ GÖRECEĞİZ"

"SADAT gibi paramiliter unsurlar hem seçim güvenliği açısından hem de genel olarak demokratik bir ülke için tehlike taşımaktadır" diyen Özel, seçimler sırasında en ufak bir aksamanın yaşanmaması için öncesinde planladıkları tatbikata dair de şöyle konuştu:

"Seçimden önce bir seçim tatbikatı yapılacak. Sandık görevlilerimizin fiilen katılacağı bu tatbikatla durumumuzu bir kez daha görme ve varsa eksikliklerimizi giderme şansımız olacak. Seçim günü oy verme işleminin başlamasından itibaren birinci önceliğimiz seçim güvenliği olacak. Tüm parti örgütümüz, tüm üyelerimiz, partimize gönül veren tüm gönüllüler, sandık ve bina görevlilerimiz ile hiçbir aksaklık yaşanmasına imkân vermeyeceğiz. Çünkü bu seçimler tek adam rejimine son verip, ülkeyi yeniden demokrasiyle buluşturacağımız, parlamenter demokratik rejimi inşa etmek için kolları sıvayacağımız seçimler olacak."

"KARARSIZLARI İKNA EDECEĞİZ"

Özel ayrıca kararsızlara yönelik de çalışmaları olacağından bahsetti:

"Kararsız seçmenin oy tercihlerini Cumhuriyet Halk Partisi'nden yana kullanması için akıllarındaki endişeleri giderecek hamlelerimiz olacak. Bu noktada Adalet ve Kalkınma Partisi ile yolunu ayırmış ancak Millet İttifakı'na oy verme konusunda temkinli olan yurttaşların endişelerinin neler olduğu konusunda çalışmalarımız var. O çerçevede yeni adımlar atacağız. Yoksulluk ve ekonomik krizle boğuşan yurttaşlar, Maltepe mitinginde Genel Başkanımızdan önce kürsüye çıktılar. Onların sesini yükseltmesinin, seslerini çıkarmasının, kararsızları etkileyeceğini ve diğer kararsızları cesaretlendireceğini düşünüyoruz."