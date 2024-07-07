Özgür Özel, "Bir kere de biz giyelim" demişti! Türk siyasetinin kazandıran ceketi bu sefer İmamoğlu\'nun üzerinde

Politika

Kazandıran ceket olarak bilinen ekoseli ceketi son olarak Edirne'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu giydi.

KAZANDIRAN CEKETİ LİDERLER BİR BİR TERCİH EDİYOR

Türk siyasetinde "kazandıran ceket" olarak hafızalara kazanan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la özdeşleşen ekoseli ceketi son zamanlarda başka liderler de giymeye başladı. Geçtiğimiz haftalarda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in tercih ettiği ceket bu sefer İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üzerinde görüldü.

BU SEFER İMAMOĞLU'NUN ÜZERİNDE GÖRÜLDÜ

İmamoğlu, Özel'le birlikte Edirne'de Tarihi Kırkpınar Güreşleri'ne katıldı. Ekrem İmamoğlu'nun ziyaret sırasında giydiği ceket Türk siyasetinde hangi siyasetçi giyse gündem olan kazandıran cekete benzetildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

ÖZEL: BİR KERE DE BİZ GİYELİM

Özgür Özel, söz konusu ceketle ilgili katıldığı bir programda şunları söylemişti: "Ceket benim ceketim. Kim yolladı, kim verdi falan diyorlar. Aslında ceket o kadar da ekoseli bir ceket değil ama görüntüde öyle çıktı. Bir kere de biz giyelim kime ne zararı var bunun. 47 yıl sonra parti birinci parti olmuş ve ceketin adı da 'winner ceketi'. Hani niye sen giydin derseniz. Bir kere de biz giyelim ne olmuş dedik yani?"