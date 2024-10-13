Özgür Özel: CHP Artık Türkiye\'nin Partisidir

Politika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen CHP İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gündeme dair açıklamalarda bulunarak "CHP artık Türkiye'nin partisidir" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Bodrum'da gerçekleştirilen CHP İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Azka Otel'de gerçekleştirilen toplantıda, 81 ilden gelen CHP il başkanlarına hitap eden Özel, konuşmasında Türkiye gündemine dair açıklamalarda bulundu. Konuşmasında CHP'nin yerel yönetimlerdeki başarısına dikkat çeken Özel, partinin artık sadece kıyı şeridinde değil, tüm Türkiye'de söz sahibi olduğunu belirterek "Bundan iki gün önce Çanakkale'deydim. 21 il belediye başkanımızla toplantı yaptık. Bir zamanlar Cumhuriyet Halk Partisi, yalnızca sahil şeridinin partisi olmakla suçlanıyordu. Artık bu durum değişti. CHP, yedi bölgede de il belediye başkanlığı olan tek partidir. Hiçbir partinin yedi bölgede de il belediye başkanlığı yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi artık sadece kıyıların değil, 7 bölgenin, 81 ilin, 973 ilçenin birinci partisidir. Bu seçimlerde 413 belediyemizle Türkiye'ye hizmet ediyoruz" dedi.

"Cumhuriyet Halk Partisi iktidara hazırdır"

Erken seçim çağrısını yineleyen ve partisinin seçimlere her an hazır olduğunu belirten Özel, "Biz dünden razıyız, yarın seçim kararı alınsın, biz hazırız. 31 Mart seçimlerinde elde ettiğimiz başarıdan sonra 11 ay önce gerçekleştirdiğimiz kurultayda da ifade ettik, bir parti iktidara yürüyecekse, önce örgütü buna inanmalıdır. Bizim bir aday sorunumuz yok. Genel başkan, parti meclisi, milletvekili grubu ve bütün üyelerimizle birlikte en doğru adayı belirleriz" dedi.

Kurultayda CHP örgütlerinin yaşadığı ekonomik sıkıntıları bildiklerini ve gerekli maddi desteği sağladıklarına da değinen Özel; "Örgüt ödeneklerini iki katına, üç katına çıkardık. Tasarruf edeceğiz ama örgütün emeğinin boşa gitmemesi için maddi desteği artırmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaptığı konuşmada partinin Türkiye'nin sorunlarını çözmek için hazır olduğunu vurgularken, il başkanları da Özel'e desteklerini ifade ettiler.

Azka Otel'de gerçekleştirilen toplantıya, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve Bodrum CHP İlçe Teşkilatı da katıldı. - MUĞLA