Özgür Özel\'den İddialara Cevap

20.04.2026 23:37
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Onursal Adıgüzel'in suçsuz olduğunu ve iftiralara karşı duracaklarını söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "CHP'lilere iftirayla, onları bir suçu işlemediği halde işlemiş gibi göstermeye çalışanlara karşı da bir tek CHP'liyi geride bırakmadık, bırakmayacağız." dedi.

Ataşehir Belediyesi önünde düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" eyleminde konuşan Özel, Ataşehir Belediyesi'nde ihale, imar ve iskan işlemlerine ilişkin rüşvet alındığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in CHP'nin öz evladı olduğunu söyledi.

Özel, Adıgüzel'in ilçede bütün imkansızlıklara rağmen belediyecilikte önemli işler yaptığını kaydederek, şöyle devam etti:

"Onursal Adıgüzel masumdur. Bu iftiranın hesabı, eninde sonunda sorulacaktır. Böyle bir kumpasla, onu kızı Algı'dan, eşi Duygu'dan, anasından, babasından ve ailesinden, çok sevdiği Ataşehir'den koparmaya çalışanlara, yarın buna niyet edeceklere söylüyorum: Aklınızı başınıza alın. Keser döner sap döner, yarın seçim olur, iktidar değişir. Bu açtığınız yolda bir savcı bulan, bir tane meczup iftiracı bulan, elinde kanıtı olmayan ama açtığınız yoldan yürümeye kalkan biri çıktığında, dışarıda ve geriye dönük ne bir AK Partili belediye başkanı kalır ne bir AK Partili belediye meclis üyesi kalır ne bir AK Partili siyasetçi kalır. Onursal'a bir tek suçlama yok ama 'Örgüt kurdun sen.' deyip belediyenin şemasından örgüt şeması çıkarıyorlar. Yarın bunu Konya'ya, Kayseri'ye yaparlar. Yarın bunu geçmişe dönük yaparlar."

CHP'nin kusuru, hatası, yanlışı olanların partisi olmadığını dile getiren Özel, "Öyle olduğunda hızla yolları ayırırız. 'Hayrül beşer, insan şaşar' ama bunu taşımayız. Fakat bunu böyle bilip de CHP'lilere iftirayla, onları bir suçu işlemediği halde işlemiş gibi göstermeye çalışanlara karşı da bir tek CHP'liyi geride bırakmadık, bırakmayacağız." diye konuştu.

Özel, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'a Antalya Diplomasi Forumu'nda yaptığı konuşmalara tepki göstererek, şunları söyledi:

"Gelmiş ABD'nin Türkiye'deki temsilcisi, monarşiden, tek adamdan, Türkiye'yi Meclis'e, Cumhuriyet'e taşımış Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün memleketinde monarşiden bahsediyor. Tom Barrack'a şunu söylüyorum: İster ABD'nin büyükelçisi ol, ne olursan ol. Ben hangi koltukta oturduğumu, biz kimin partisinde ve kimin ülkesinde olduğumuzu biliyoruz. Her seferinde yaptık, yine yapacağız. Senin gibi bütün emperyalistlerin alnını karışlayacağız. Bu vakitten sonra deli Trump'ın küstah elçisi, Türkiye'de istenmeyen kişidir. Gitsin memleketine. Defolsun, gitsin memleketine."

İktidarın kendisine "Ankara merkezli siyaset yap" telkininde bulunduğunu öne süren Özel, "İstanbul'da 39 ilçeyi gezdik, 3 bölge mitingi yaptık. Mitingleri İstanbul'da tamamladık, Ankara'ya gittik. Ara seçim talebini, erken seçim talebini, emekliye ara zammı konuştuk. Ama durmadılar, yılmadılar, geldiler CHP'nin evladına saldırdılar. İşte o zaman madem senin hesabın oradaysa, meydan da buradadır. Hodri meydan." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bir fetret döneminin içinde olduğunu iddia eden Özel, şunları kaydetti:

"Bunun için bir an önce seçim sandığını getirmesi bütün zorlukların çözümüdür. Anayasa zoruyla bir sandığı kurmak için ara seçim talebimizi dile getirdik. Sağ olsunlar, 12 muhalefet partisinden firesiz destek aldık. Bunun için içinde olduğumuz, İstanbul Birinci Bölge'de de Afyon'da da Kastamonu'da da Adıyaman'da da Kırıkkale'de de ve Kocaeli'nde de bir an önce erken seçim, ara seçim sandığını istiyoruz."

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyada 5 binde bir görülüyor: Yemek borusu kapalı doğdu Dünyada 5 binde bir görülüyor: Yemek borusu kapalı doğdu
Hepsi İstanbul’da ele geçirildi Resmen cephanelik Hepsi İstanbul'da ele geçirildi! Resmen cephanelik
İsrail zulmünü ifşa eden dergi kapağı O kadın ilk kez konuştu İsrail zulmünü ifşa eden dergi kapağı! O kadın ilk kez konuştu
Türk sanayinin duayen ismi yaşamını yitirdi Türk sanayinin duayen ismi yaşamını yitirdi
Aydın’da taş kırma makinesine kolunu kaptıran işçi, hayatını kaybetti Aydın'da taş kırma makinesine kolunu kaptıran işçi, hayatını kaybetti
Belediye garajında husumetlisi tarafından öldürüldü Belediye garajında husumetlisi tarafından öldürüldü

Generali Türkiye’yi tehdit ediyordu Ugandalı gençlerden Bizim Çocuklar’a özel marş
Bursaspor, profesyonel liglerin tamamında şampiyon olan ilk takım oldu
Transfer yasakları, depreme dayanıksız statları... Hiçbiri Erzurumspor’a engel olamadı
Rusya’da 40 İsrailli gözaltına alındı
Trump: İran’la bir anlaşma olana kadar Hürmüz’de ablukayı kaldırmayacağız
Antalya’ya Uzak Doğu’dan rakip: Rus turistlerin yeni rotası Vietnam
