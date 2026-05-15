Özgür Özel, İzmir\'de Camii ve Kent Bostanı Açılışı Yaptı

15.05.2026 16:30
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de Sarnıç Mescid-i Aksa Camisi ve Doğanlar Kent Bostanı'nın açılışına katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'in Bornova ilçesinde yapımı tamamlanan Sarnıç Mescid-i Aksa Camisi ve Doğanlar Kent Bostanı'nın açılış törenlerine katıldı.

Özel, İzmir'deki programı kapsamında Bornova Belediyesince hayırseverlerin desteğiyle yaptırılan Sarnıç Mescid-i Aksa Camisi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Sarnıç Mahallesi'nde yıkılmak üzere olan caminin belediyenin ve hayırseverlerin işbirliğiyle yeniden yapıldığını hatırlattı.

Caminin yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Özel, şunları kaydetti:

"Mescid-i Aksa Doğu Kudüs'te hepimiz için çok önemli bir yer ve İsrail'in saldırıları altında. Mescid-i Aksa'nın hem mimari olarak onu örnek alan hem de adını burada yaşatan bir cami yapmak istedi Ömer (Bornova Belediye Başkanı). Biz de çok memnun olduk. Bu camiyi çizen mimardan yapımını üstlenen iş adamı arkadaşlarımıza, burada harç karanlara, tuğla taşıyanlara kadar herkesin emeği için Allah razı olsun. Bundan sonra burada kılınacak her namazın, edilecek her duanın hem Filistin'e ulaşmasına, dünyada önce Müslüman coğrafyası, bütün dünyadaki savaşların bitmesine, kadınların, çocukların artık ölmemesine vesile olmasını diliyorum. Kılacağınız namazlar, yapacağınız ibadetleri Allah kabul etsin."

Özel, caminin açılışını gerçekleştirdikten sonra cuma namazını da burada kıldı.

Daha sonra Bornova Belediyesince Doğanlar Mahallesi'ndeki kadınların kendi tarım ürünlerini üretebildiği Doğanlar Kent Bostanı'nın açılışına katılan Özel, burada yerel seçimlerde elde edilen başarılara değindi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şöyle konuştu:

"İzmir'e seçim zamanı gelen, oy isteyen, oy isterken 'kente saygılıyız, yaşam biçimine saygılıyız, biz gelirsek şöyle olur, böyle olur' deyip de oy vermeyince bir kez daha İzmir'e hırslanan, kirlenen ve elindeki kamu gücünü ya da makam güçlerini İzmir'in lehine değil aleyhine kullananlar var. Onlar bunu yapmaktan vazgeçene kadar biz bu yaptıkları kötülükleri anlatmaktan da vazgeçmemeliyiz. İzmir'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin gençlik kollarından gelen bir yöneticisi İzmir belediye başkanları ne yapmak isterse çelme takmanın peşinde ya da İzmirli bir belediye başkanı neyi iyi yaptıysa efendim sanki kendisinin o işe emeği varmış gibi sahiplenmenin peşinde."

Otoyolların Avrupa'daki gibi artık ücretsiz olması gerektiğini fakat 7 otoyol ve 2 köprünün özelleştirmeye çalışıldığını savunan Özel, şunları kaydetti:

"Parayı neye göre alacaklarmış, yeni sisteme göre. Yani İzmir'den Çeşme'ye gidişi öbür otobanlardaki fiyatlar gibi 352 lira yapmaya. Ayrıca metropol sınırlarında da kalsa otoban çıkışlarına gişe koymaya. Yani Konak'tan Güzelbahçe'ye giderken, Konak'tan Balçova'ya giderken, o otobandan geçenlerden de kapı parası almaya niyetlenmişler. Yaparlarsa bununla hukuk yolundan mücadele edeceğiz. Davalar açacağız. Eylemler yapacağız. İzmirliler ile birlikte gerekirse hayatı durduracağız ama bu işe sonuna kadar karşı çıkacağız. Allah izin versin geldiğimizde iktidara o şehrin kahrını çekene otoban bedava. Bizim balyozumuz otobanların gişelerini kırmak için kalkacak. Gelince balyoz operasyonu yapacağım bu otoban gişelerine."

Törende İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki de birer konuşma yaptı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
