Özgür Özel: Kadınlar Ağıt Yakmasın - Son Dakika
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Özgür Özel: Kadınlar Ağıt Yakmasın

Özgür Özel: Kadınlar Ağıt Yakmasın
05.06.2026 16:55
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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Tekke'de kadınların seçim akşamları üzülmemesi için geldiğini belirtti.

CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel, "Ben bu partide kadınlar seçim akşamları sabaha kadar ağlamasın diye geldim, sizin yüzünüzü güldürmeye geldim" dedi.

Gümüşhane'nin Tekke beldesinde Atatürk Parkı'nda vatandaşlarla bir araya gelen Özel, yeniden belediye statüsü kazanan Tekke beldesinde 7 Haziran Pazar günü yapılacak yerel ara seçimlerde CHP'nin Belediye Başkan adayı Barış Demirkıran'a destek istedi.

Özel, mutlak butlan sürecine ve bu süreçte Gümüşhane'de yapmayı planladıkları mitinge katılamadıklarına değinerek, "Bana şöyle haberler geldi. 'Tekke çok üzgün, Tekke kızgın. Partinin başında Özgür yoksa oy vermeyelim. Seçimi kazansak başkasına yaramasın. Sakın ha sakın, oy vermeyelim, sandığa gitmeyelim.' ?Duydum, beynimden vurulmuşa döndüm. Dedim ki iki elim kanda olsa Tekke'ye gideceğim. Tekkelilere diyeceğim ki inadına partiye sahip çıkıyoruz, inadına." diye konuştu.

Seçimde partisinin Tekke Belde Belediye Başkan adayı Barış Demirkıran'a destek isteyen Özel, "Beni seven sandığa koşsun, Barış'ı seçsin. ?Canım Tekkeliler görüyorsunuz, büyük zorluklar. İçeride annemler diyor ki 'sabaha kadar ağladım senin için.' Büyük zorluklar, ağlamayın. Ben bu partide kadınlar seçim akşamları sabaha kadar ağlamasın diye geldim, sizin yüzünüzü güldürmeye geldim." ifadesini kullandı.

Özel, köhnemiş yapıları geride bıraktıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Binaları geride bıraktık, bize bina lazım değil. Binayı çok isteyenler binayı aldı. O binada oturanlar gelip burada sizinle konuşabilir mi? Yanınıza, karşınıza çıkabilir mi? ?Bana bina lazım değil, bana bir daha sizinle birlikte seçim kazanmak lazım, seçim kazanmak. ?Yenilgiye alışanları arkada bıraktık. Mağlubiyete partiyi alıştıranları arkada bıraktık. Kazanmayla tanışanlarla, hep birlikte ileriye doğru yürüyoruz. Benimle birlikte, Barış'la birlikte önce Tekke'de, sonra Gümüşhane'de iktidara yürümeye var mısınız? Hep birlikte yürüyeceğiz. Yeni mücadelenin rotası yürüyüştür, pusulası millettir, hedefi 86 milyonun koluna girmektir."

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Yönetim, Özgür Özel, Gümüşhane, 3. Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel: Kadınlar Ağıt Yakmasın - Son Dakika

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