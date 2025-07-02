Özgür Özel Madımak'ta Kaybedilenleri Andı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sivas'taki eski Madımak Oteli'nde 2 Temmuz 1993'te çıkan olaylarda hayatını kaybedenleri andı.

Özel, sosyal medya hesabındaki mesajında, Sivas olaylarında hayatını kaybedenleri saygıyla andığını belirterek, "Adalet yerini bulana, Madımak bir utanç müzesi olana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Türkiye'nin iç barışına dün de bugün de döşenen mayınları sadece gözü yaşlı analar, eşler ve çocuklar temizleyemez. O mayınları, biz ellerimizle temizleyeceğiz." ifadelerini kullandı.