Özgür Özel: Siyasette Kucaklaşma Zamanı

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, vatandaşın 31 Mart seçimleriyle siyasette artık kutuplaşma değil kucaklaşma istediği mesajını verdiğini söyledi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin Aydın'ın Didim ilçesindeki cenazesine katılmak üzere İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na gelen Özel, burada basın mensuplarına açıklama yaptı.

Siyasette gerçek sorunların tartışılması gerektiğini belirten Özel, kutuplaşma ve gerginlik üzerinden siyasi düşüşlerine engel olmak isteyenlerin her hafta bir gerginlik icat ettiğini söyledi.

"Vatandaşımız bizden 31 Mart tarihi itibarıyla artık kutuplaşma değil kucaklaşma istediğini, kendisinin gerçek dertlerinin konuşulmasını, kendisi yoksulken, açken, işsizken, geleceğinden kaygılıyken siyasi tartışmaları istemediğini gösterdi." diyen Özel, sokak röportajındaki ifadeleri nedeniyle yargılanan Dilruba Kayserilioğlu'nun yanında oturmasını eleştirenlerin olduğunu dile getirdi.

Kayserilioğlu'na, cezaevinde yaptığı ziyaret sırasında "Bu sözleri düzelt" dediğini anlatan Özel, şöyle konuştu:

"Yok efendim 'Dilruba yanına oturdu'. Dedim ki 'Dilruba kimi kırdıysa Tayyip Bey'i ya da bugün polemik arayan arkadaşları falan aşan bir şey bu, AK Partilileri üzdüyse Dilruba, ben Dilruba adına, o gençtir, onun adına ben özür dilerim'. Hadi dedim, şimdi Tayyip Bey de onun yanındakilerin, çevresindekilerin ya da kendisinin Cumhuriyet Halk Partilileri ve muhalefeti kırdığı ifadeler için özür dilesin."

Kavga etmeyeceklerini, işlerin kavgayla hallolmadığının 31 Mart seçimlerinde görüldüğünü ifade eden Özel, şunları söyledi:

"Nasıl 31 Mart'ta millet doğruyu gördüyse, doğru bir karar verdiyse, o kararından da fevkalade memnunsa, yapılan bütün ölçümlerde yerelde, genelde bunu gösteriyorsa gelecek sene kasım ayı son tarihtir, 2025 Kasım. Tayyip Bey gelsin vatandaşı rahatlatsın, bugünden seçimin gününü söyleyelim. Bir sene boyunca hepimiz bu milleti, bu cendereden, bu sıkıntıdan nasıl kurtaracağız, anlatalım. En büyük hakem kararı versin. Kavga etmeden, hakaret etmeden, küfür etmeden."

Hulusi Akar'ın tazminat davası

"Kişilik haklarına saldırıda bulunduğu" gerekçesiyle TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar'ın kendisine 100 bin liralık manevi tazminat davası açmasına ilişkin soru üzerine Özel, Akar'ın kendisine daha önce de iki dava açtığını ceza davasının yürümediğini, tazminat davasını da kendilerinin kazandığını kaydetti.

Beyanlarının kanun önünde doğruluğunun ispatlandığını savunan Özel, "Bir kez daha istiyorsa, bir kez daha ispatlanacaktır." dedi.