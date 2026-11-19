AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, fon soruşturmalarına ilişkin, "Devlet Denetleme Kurulu da bir ön rapor hazırladı, bu ön raporla beraber sistemin işleyişindeki yanlışlarla ilgili görülen her neyse, nerede suistimaller varsa bununla alakalı da düzenlemeler olacak. SPK'yle alakalı da önemli bir çalışma yapıyoruz, Meclisimizde çalışmalar devam ediyor." dedi.

TBMM Genel Kurulunda siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde kiraların çok fazla yükseldiğini söyledi.

Kiraların son 6 yılda 23 kat arttığını anlatan Özdağ, "Ardından da TÜİK kalkıyor, bize diyor ki 'efendim, yıllık enflasyon yüzde 29,77.' Onu sen benim külahıma anlat. Ben biliyorum ki sen burada rakamlarla oynayarak, enflasyon sepetini açıklamayarak bir noktada hileli iş yapıyorsun, hülleli iş yapıyorsun ve muvazaalı iş yapıyorsun. O nedenle bunlar doğru değildir. Bir an önce TOKİ daha fazla konut yapmalıdır." dedi.

Özdağ, TOKİ'nin halihazırda sürdürdüğü konut inşaatlarının bir an önce tamamlanmasını istedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ile ilgili iddialara ilişkin pek çok şikayetin kendilerine ulaştığını belirtti.

Poyraz, "Bugün sabah bir arkadaşım beni ziyaret ettiğinde bu HGS'lerle ilgili alacaklı konusunda avukatların gönderdiği SMS mesajlarını gösterdi. SMS mesajları, bayağı bildiniz mafya gibi, tehdit ederek, SMS'le tehdit ederek, hatta WhatsApp'tan ulaşıp işte 'parayı ödeyeceksiniz, ödeyin kardeşim' falan gibi birtakım hitaplar var." diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç, fon soruşturmasına değinerek, eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı'nın geçmişte Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı görevini üstlendiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Şimdi, devletin en hassas dosyalarını emanet ettiğiniz adam, rüşvet iddiasıyla tutuklandı. Kim, kime güvensin bu saatten sonra? Hangi devlet kurumundaki hangi çalışana güvensin bu vatandaş? Sonra da bunu alıp Takasbank'ın da başına koymuşsunuz. Ya, kim atadı, kim güvendi, kim denetledi? 'Kim varsa ortaya çıksın' diyoruz ilk günden beri, hala da onu söylemeye devam ediyoruz."

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) Türkiye'nin ev sahipliği yapmasının önemine dikkati çekti.

Konferansın asıl değerinin hayata geçirilecek çalışmalarla gösterilebileceğini söyleyen Kılıç, "Özellikle iklim değişikliğinin etkilerini giderek daha fazla hissettiğimiz Anadolu coğrafyasında toprağımızı, suyumuzu ve doğal zenginliklerimizi korumak artık bir tercih değil, gelecek nesillere karşı zorunlu bir sorumluluğumuzdur." dedi.

Şehirlerin daha sürdürülebilir yaşam alanları haline getirilmesi, tarım politikalarının değişen iklim şartlarına göre geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Kılıç, "COP31'in ülkemize kazandırdığı bu önemli fırsatı sözde kalan hedeflerden çıkarıp günlük hayatımıza dokunan kalıcı politikalara dönüştürmeliyiz çünkü mesele yalnızca bugünü kurtarmak değil, çocuklarımıza bereketli toprakları, temiz suyu, yeşil ormanları ve yaşanabilir daha güzel bir Türkiye'yi bırakabilmektir." ifadelerini kullandı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Meclis'in "müzakere merkezine" çevrilmesi ve inisiyatif sahibi olması gerektiğini belirtti.

Temelli, haksızlıklara karşı mücadele verenlerin dayanışma göstermesi gerektiğini, bunun yapılacağı en iyi yerin TBMM olduğunu kaydetti.

Temelli, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin değerlendirmede bulunarak, "Çerçeve yasa çıkmıştır, kurullar oluşturulmuştur ama bir hareket yoktur, harekete geçme zamanıdır. Bugün özellikle içinde bulunduğumuz dönemde gerçekten bir uzlaşma, diyalog aklıyla hem müzakereleri güçlendirmek hem de demokrasi mücadelesini ayağa kaldırma zamanıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"Konuşulacak konu Şahap Kavcıoğlu'dur"

Yeni Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, uzun süredir Türkiye'de siyaset kurumunun büyük bir baskı altında olduğunu öne sürdü.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle açılan davada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 9 sanığa "oylamaya hile karıştırma" suçundan 2 yıl 1'er ay hapis cezası verilmesine tepki gösteren Başarır, "Gelip buraya AK Partililerle ortak olan, arkadaş olan herkes aklanıyor. Soruyorum ya, Cemil Tugay aynı delillerle, aynı iddialarla yargılanırken, iddianame aynı şekilde hazırlanırken nasıl beraat edebiliyor, nasıl Özgür Çelik ceza alabiliyor? Bu ceza falan değil, bir onurdur onun için. Yarın bu davadan yararlanıp o koltukta oturanlar da bu kararı verenler de en büyük hesabı yargıya ve millete verecektir." dedi.

Fon soruşturmasının konuşulmaması için "gündemin değiştirildiği" iddiasında bulunan Başarır, "Yeni Parti'ye bir yandan darbe yapılıyor, arkadaşlarımız baskı altında, milletvekilleri baskı altında ama biz bunu konuşmuyoruz. Konuşulacak konu budur. Konuşulacak konu Şahap Kavcıoğlu'dur, Merkez Bankasındaki adamlardır, bürokratlardır, BDDK'nin 4'üncü Başkanıdır, eski Başkanıdır, SPK'nin Başkanıdır." diye konuştu.

"(HGS ile ilgili iddialar) Meclis'te bizim Nurettin Alan arkadaşımız da bu konuyla ilgili özel bir çalışma yapıyor"

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, fon soruşturmalarına en çok üzülenin, rahatsız olanın kendileri ve partisinin tabanı olduğunu vurguladı.

Zengin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her halükarda bu konuda yanlış yapan kimse, bu konuyla alakalı olarak devletin, milletin bu kadar önemli müesseselerinin başında bulunarak kah işini yapmayarak, kah yanlış yaparak, hukuka aykırı işler yaparak bu işlerin olmasına sebebiyet verenlerin ve aynı zamanda işleyişle alakalı sistematiğin hem değişmesiyle alakalı hem de bu insanların ceza almasıyla alakalı çok özenli bir çalışmanın içerisindeyiz. O sebeple bu hatayı işleyen herkes hukuk önünde ip gibi dizilecek, bunun başka yolu yok. Bu işi yapanlar bundan muhakkak suretle, ister partinin içinde ister yakınında isterse teşkilatında isterse bunların başında, nerede olursa olsun cezalarını alacaklar çünkü bu çalınan, bu götürülen milletin parasıdır."

Fon soruşturmalarıyla ilgili 214 ismin açıklanacağına inandığını ve bunun olması için gayret sarf ettiğini vurgulayan Zengin, soruşturma öncesi fonlardan haksız kazanç elde edenlerle ilgili bir araştırma yapılması gerektiğini ve bununla ilgili de bir çalışma olduğunu aktardı.

Pozisyonu fark etmeksizin soruşturmada yanlış yapanların cezasını alacağını dile getiren Zengin, "Devlet Denetleme Kurulu da bir ön rapor hazırladı, bu ön raporla beraber sistemin işleyişindeki yanlışlarla ilgili görülen her neyse, nerede suistimaller varsa bununla alakalı da düzenlemeler olacak. SPK'yle alakalı da önemli bir çalışma yapıyoruz, Meclisimizde çalışmalar devam ediyor." dedi.

HGS ile ilgili mağduriyetlere de değinen Zengin, "Bu konunun kamuoyunda çok yakından takip edildiğinin farkındayım. Meclis'te bizim Nurettin Alan arkadaşımız da bu konuyla ilgili özel bir çalışma yapıyor. En kısa zamanda bir kanun düzenlemesiyle buradaki mağduriyeti de muhakkak suretle gidermek istiyoruz." diye konuştu.

Zengin, dijital dünyada yaşanan problemlerle ilgili 13. Yargı Paketi'nde "ilave bir düzenlemenin olması için çalıştıklarını" aktardı.