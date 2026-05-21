Öztürkmen: Yargıya Saygı Duyulmalı

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, partisinin 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davaya ilişkin, "Butlan konusu yargının konusudur. Yargı ne karar verirse saygı duyulması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Öztürkmen, Kasım 2023'te yapılan CHP 38'inci Olağan Kurultayı'na yönelik davaya ilişkin, "Mutlak butlan benim ya da diğer arkadaşlarımın konusu değil. Yargının konusudur; yargı ne karar verirse. Biz devleti kuran bir parti olarak, devletin gücünü teşkil eden 3 ana erkten biri olan yargıya saygı duyulması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle butlan konusu yargının konusudur. Yargı ne karar verirse saygı duyulması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Öztürkmen, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sanal medya hesabından paylaştığı video ile ilgili de "Ben de Sayın Kılıçdaroğlu'nun videosunu paylaşan vekillerden birisiyim. Daha fazla bir şey söylemeye gerek yok" dedi.

Haber: Aliekber METE/ANKARA,