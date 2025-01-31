Pakistan Büyükelçiliği Müsteşarı'ndan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'na taziye ziyareti - Son Dakika
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Politika

Pakistan Büyükelçiliği Müsteşarı'ndan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'na taziye ziyareti

Pakistan Büyükelçiliği Müsteşarı\'ndan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı\'na taziye ziyareti

Pakistan Büyükelçiliği Müsteşarı ve beraberindeki ekip Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'ya Kartalkaya'da bir otelde yaşanan yangın faciasında hayatını kaybedenler için taziye ziyaretinde bulundu.

31.01.2025 13:07
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Pakistan Büyükelçiliği Müsteşarı ve beraberindeki ekip Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'ya Kartalkaya'da bir otelde yaşanan yangın faciasında hayatını kaybedenler için taziye ziyaretinde bulundu.

Pakistan Büyükelçiliği Müsteşarı Adeel Ahmed, Müsteşar Muavini Muhammad Tahir Gondal ile Türkiye'de okuyan Pakistanlı Öğrenciler Derneği Başkanı Junaid Ashraf, Abdul Hayee, Syed Hani Hussain Zaidi, Haris Ejaz, Mahina Ali, Melahat Er Korkmazlar ve Mustafa Gökhan Altınsoy, Bolu Kartalkaya'da bir otelde yaşanan yangın faciasında hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'ya taziye ziyaretinde bulundular.

"Pakistan ve Türkiye her zor zamanlarında birbirlerinin yanında olmuş ve olmaktadırlar"

Pakistan Büyükelçiliği Müsteşarı Adeel Ahmed, hayatını kaybedenler için dua ederek, "Yangında şehit olan kardeşlerimize rahmet, yaralılarımıza şifa, yakınlarına ve Türk kardeşlerimize başsağlığı diliyoruz. Pakistan ve Türkiye her zor zamanlarında birbirlerinin yanında olmuş ve olmaktadırlar. Biz bir millet iki devletiz, bu vesileyle şahsınıza da Pakistan'dan Türkiye'ye okumak için gelen öğrencilerimizin sorunlarıyla ilgilendiğiniz için teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunarız" diye konuştu.

"Bu facianın sorumluları mutlaka tarafsız Türk yargısına hesabını vereceklerdir"

Yalçın Topçu ise yaptığı konuşmada acıların paylaştıkça azaldığını ve sevinçlerin paylaştıkça arttığını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Acımızı paylaşmak için heyetinizle birlikte milletimizin evine gelerek taziyede bulunmanızdan dolayı çok teşekkür ediyor hoş geldiniz diyor, felakette yitirdiğimiz canlarımızı tekrar rahmetle anıyor, yaralılarımıza açıl şifalar, milletimize başsağlığı diliyorum. Aziz kardeşim, belirtmek isterim ki; Sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat takiplerinde olan bu facianın sorumluları mutlaka tarafsız Türk yargısına hesabını vereceklerdir. Değerli müsteşarım; her acı günümüzde olduğu gibi kardeş Pakistan'ın Başbakanı Sayın Şahbaz Şerif'in Cumhurbaşkanımızı arayıp taziye dileklerini ve Türkiye'ye desteklerini ifade etmeleri milletimiz tarafından şükranla karşılanmıştır. Alem bilmektedir ki; Türkiye ile Pakistan, kederde, sevinçte, tasada ve kıvançta dün de bugün de birlikte olmuşlar ve ebediyyen de birlikte olacaklardır inşallah. Bu vesileyle; 12 Eylül cuntasının aleyhinde ifade vermeyen tüm şahitlerini tutuklattığı sözde mahkemesinin kararıyla 31 Ocak 1983'te asılarak şehit edilen ülküdaşım Ahmet Kerse'yi rahmetle, katillerini de lanetle anıyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Pakistan Büyükelçiliği Müsteşarı'ndan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'na taziye ziyareti - Son Dakika

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