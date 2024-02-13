Pakistan Halk Partisi, Navaz Şerif\'i Başbakanlık İçin Destekleyecek

Pakistan'da genel seçimlerin ardından Pakistan Halk Partisi (PPP), başbakanlık için Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) lideri ve Pakistan'ın eski Başbakanı Navaz Şerif'i destekleme kararı aldıklarını duyurarak, federal hükümetin bir parçası olmayacaklarını açıkladı.
Pakistan'da 8 Şubat'ta yapılan genel seçimin ardından hükümet hala kurulamazken, koalisyon hükümeti için görüşmeler devam ediyor. Pakistan Halk Partisi (PPP) lideri Bilawal Butto Zardari, Merkez Yürütme Komitesi toplantısının ardından başkent İslamabad'da basın toplantısı düzenledi.
Zardari, PPP'nin federal hükümeti kurma yetkisine sahip olmaması nedeniyle başbakanlıktan çekildiğini belirterek, PPP'yi koalisyon hükümeti kurmaya sadece Pakistan Müslüman Ligi-Navaz'ın (PML-N) davet ettiğini ifade etti. PML-N lideri ve Pakistan'ın eski Başbakanı Navaz Şerif'i başbakanlık için destekleyeceklerini açıklayan Zardari, federal hükümetin bir parçası olmayacaklarını, Senato ve Pakistan Milli Meclisi, başkanlıklarına talip olduklarını belirtti.
PPP'nin ülkede siyasi istikrarsızlığı sona erdirmek için Şerif'i destekleme kararı aldıklarını aktaran Zadari, eski Başbakan Imran Khan'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi'nin (PTI) kendileri ile temasta bulunmadığını ifade etti. PPP'nin yakın zamanda yapılan genel seçimlerle ilgili birçok şikayeti ve itirazı olduğunu söyleyen Zadari, diğer siyasi partilerle temas kuracak ve tüm ihtirazlarının ele alınmasını sağlayacak bir komite oluşturacaklarını söyledi.
PML-N ve PPP hükümet için yeterli sandalyeye sahip değil
Seçimde, PML-N, 79 sandalye, PPP, ise 54 ise sandalye kazanırken, iki parti hükümeti kurmak için gerekli olan 134 sandalye sayısını sağlayamıyor.
PTI, diğer partiler ile koalisyon kurmayacak
PTI, PPP, PML-N veya Muttahida Qaumi Hareketi (MQM-P) ile bir koalisyon hükümeti kurmayacaklarını belirtmişti. PTI, 266 sandalyeli mecliste 92 sandalye kazanarak, seçimde en fazla sandalye kazanan parti olurken, hiçbir parti hükümeti kurmak için gerekli olan 134 sandalye sayısına ulaşamamıştı. PTI destekçileri, seçimlerde hile yapıldığı iddiasıyla ülke genelinde protestolarına devam ediyor. - İSLAMABAD
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