Pala: CHP, Kurultaya Götürülmeli

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, "Atanmış yönetim bir an önce CHP'nin tüzüğüne uygun davranmalı ve partiyi bir an önce kurultaya götürerek seçmenin iradesinin önümüzdeki seçimde ortaya çıkmasının önüne geçecek her türlü uygulamadan uzak durmalı." dedi.

Pala, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, partisinin zayıflatılması, bölünmesi ve seçmenin karşısında güçsüz duruma düşürülmesine yönelik yaklaşımların başında istinafın kurultay kararının geldiğini savundu.

Mutlak butlanla başlayan sürecin CHP'nin bir iç meselesi olmadığını ileri süren Pala, "Geldiğimiz noktada daha önce adalet yürüyüşü yapan, hak, hukuk, adalet söylemini dile getiren Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibinin bu iddialarda samimi olmadığını çok net görüyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günü yaptığı açıklamada 'yeni Osmanlıcılık' vurgusu kabul edilebilir değil. Bu yalnızca hukuksuzluk ve bugüne kadar CHP'nin savunduğu değerler üzerinden değil, tüzükte yazan değerler üzerinden de değerlendirilmeli." diye konuştu.

CHP'li Pala, bu sürecin, partisinin 25-26 Temmuz'da kurultayını yapacak şekilde sonuçlandırılması gerektiğini belirterek, kurultayda üye ve delegelerin iradesinin tekrar ortaya konulması için çaba sarf ettikleri sırada dün 9 milletvekilinin tedbirli ihraç talebinin karşılarına çıktığını ifade etti.

Parti tüzüğüne göre milletvekillerinin MYK kararıyla ihraç edilmesinin mümkün olmadığını söyleyen Pala, "Atanmış yönetim bir an önce CHP'nin tüzüğüne uygun davranmalı ve partiyi bir an önce kurultaya götürerek seçmenin iradesinin önümüzdeki seçimde ortaya çıkmasının önüne geçecek her türlü uygulamadan uzak durmalı. Böyle bir yola sapmazlarsa tarih önünde hesap vermek zorunda kalacaklar. Biz, CHP'nin tüzüğündeki ilke ve değerlere saygı duyan, onu koruyan insanlar, sonuna kadar bedeli ne olursa olsun bu mücadeleyi sürdüreceğiz." dedi.