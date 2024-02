Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki Berat Kandili\'ni kutladı

Politika

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Örki, " Berat Kandili, kırılan kalpleri onarma, dargınlık duvarlarını yıkma, kin, nefret ve intikam duygularını aşma günüdür" dedi.

Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan geceye denk gelen, bu yılın 3'üncü kandili olan Berat Kandili 24 Şubat 2024 Cumartesi günü idrak edilecek. İslam Aleminin mübarek geceleri, II. Selim'den itibaren minarelerde kandil yakılmasıyla kandil adını almıştı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, mübarek gecelerden olan Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, tüm insanlığı barışa, sevgiye, iyiliğe, hoşgörüye davet etti. Başkan Örki mesajında; "Güzel dinimiz, insanoğlunu her türlü kötü, sapkın, aşırılıktan oluşan günahlarından arınması için fırsatlarla doludur. Yeter ki, biz insanoğlu içimizde iman taşıyalım. Berat gecesi de kırılan kalpleri onarma, dargınlık duvarlarını yıkma, kin, nefret ve intikam duygularını aşma günüdür. Bu gece mağfiret gecesidir. Rahmet yayılır. Her önemli iş bu gecede ayırt edilir. Berat; bizlere her türlü şer, kötülük, zulüm, haksızlık ve adaletsizlikten beri olmayı, onlardan uzak kalmayı öğretir. Berat Kandili'ne ulaşmanın huzuru ve mutluluğu ile el açıp dua eden tüm vatandaşlarımızın dualarının kabul olmasını diler, savaşların bittiği, çocukların ağlamadığı, aç kalmadığı günler temenni ederim. Bu düşüncelerle, başta Pamukkaleli hemşehrilerim olmak üzere tüm İslam Alemi'nin Berat Kandili'ni kutlar, sağlık ve mutluluk dolu nice kandillere kavuşmayı niyaz ederim" dedi. - DENİZLİ