Panama'da Devlet Başkanlığı Seçimini Jose Raul Mulino Kazandı - Son Dakika
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Politika

Panama'da Devlet Başkanlığı Seçimini Jose Raul Mulino Kazandı

Panama\'da Devlet Başkanlığı Seçimini Jose Raul Mulino Kazandı

Panama'da yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde eski Kamu Güvenliği Bakanı Jose Raul Mulino oyların yüzde 34,42'sini alarak seçimi kazandı. Diğer adaylar Ricardo Lombana ve Martin Torrijos ise sırasıyla yüzde 25,01 ve yüzde 16 oy aldı. Seçime katılım oranı yüzde 77 olarak kaydedildi.

06.05.2024 06:03  Güncelleme: 06:05
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Orta Amerika ülkesi Panama'da devlet başkanlığı seçimini eski Kamu Güvenliği Bakanı Jose Raul Mulino kazandı.

Sandıkların yüzde 90'ın açılması neticesinde elde edilen sonuçlara göre, Panama'yı Kurtar İttifakı'nın adayı Mulino, oyların yüzde 34,42'sini alarak devlet başkanı seçildi.

Diğer Yol Hareketi (MOCA) adayı Ricardo Lombana yüzde 25,01, eski Devlet Başkanı Martin Torrijos ise yüzde 16 oy aldı.

Yüksek Seçim Mahkemesi Başkanı Alfredo Junca, seçimleri Mulino'nun kazandığını duyurdu.

Mulino seçim sonucuna ilişkin açıklamasında memnuniyetini dile getirerek, halkın kendilerine verdiği bu görevi "sorumluluk" ve "tevazu" ile yerine getireceklerini söyledi.

Panama halkına teşekkür eden Mulino, "Omuzlarıma ne kadar büyük bir yük bindiğinin farkındayım. En kısa sürede milli birlik hükümetinin kurulmasını taahhüt ediyorum." ifadesini kullandı.

Mulino'nun en yakın rakiplerinden Lombana ve Torrijos, yenilgiyi kabul ederek, seçimleri kazanan Mulino'yu tebrik etti.

Öte yandan seçime katılım oranının yüzde 77 olduğu bilgisi paylaşıldı. Bu oran son 30 yılın en yüksek katılımı olarak kayıtlara geçti.

Panama'da halk, yeni devlet başkanını seçmesinin yanı sıra Ulusal Meclisin yeni üyelerini belirlemek için de oy kullandı.

Mulino kimdir?

New Orleans'taki Tulane Üniversitesi'nde deniz hukuku alanından mezun olan Avukat Mulino, Panama halkına yeniden ekonomik refah ve yüksek düzeyde istihdam vaadinde bulunmuştu.

Panama'da 2009-2014 hükümetinde Adalet Bakanı ve Kamu Güvenliği Bakanı olarak görev alan Mulino, seçim kampanyası sırasında suç örgütleriyle mücadele ile ülkeye düzensiz göç akışına neden olan Darien Boşluğuna açılan sınırı kapatma sözü vermişti.

Kaynak: AA

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