Bakanlığın Twitter 'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedef orası! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Politika › MSB: PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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