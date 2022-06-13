MSB: PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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MSB: PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi

13.06.2022 10:07
MSB: PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedef orası! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" denildi.


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Kaynak: DHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika MSB: PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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