'En başarılı belediye başkanı kim' anketinde CHP sürprizi! İlk sırayı AK Parti'ye kaptırmadılar - Son Dakika
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'En başarılı belediye başkanı kim' anketinde CHP sürprizi! İlk sırayı AK Parti'ye kaptırmadılar

14.08.2022 19:12
'En başarılı belediye başkanı kim' anketinde CHP sürprizi! İlk sırayı AK Parti'ye kaptırmadılar

PİAR Araştırma tarafından 30 büyükşehir ve merkez ilçelerinde, Türkiye'nin En Başarılı İlçe Belediye Başkanı kim?' diye soruldu. Ankette ilk sırayı İzmit Belediyesi'nin CHP'li başkanı Fatma Kaplan Hürriyet alırken, ikinci sırayı ise Keçiören Belediyesi'nin AK Partili başkanı Turgut Altınok aldı.

2023 seçimlerinin yaklaşmasıyla birlikte anket şirketleri tarafından yapılan anketlerin sayısı da giderek artıyor. Bir anket şirketi bu sefer de belediye başkanlarına yönelik memnuniyet durumunu ölçtü.

30 BÜYÜKŞEHİR VE MERKEZ İLÇELERDE SORULDU

PİAR Araştırma tarafından yapılan " Türkiye'nin En Başarılı İlçe Belediyeleri 2022" anketi sonuçlandı. 5 Temmuz-1 Ağustos 2022 tarihleri arasında 30 büyükşehir ve merkez ilçelerinde yapılan ankete yüz yüze, telefon ve SMS link yönlendirme yöntemleri kullanılarak 94 bin 510 kişi katıldı.

BİRİNCİ SIRADA CHP'Lİ İKİNCİ SIRADA AK PARTİLİ İSİM VAR

Yapılan anket sonrasında yüzde 70.1 oranında oy alan İzmit Belediye Başkanı CHP'li Fatma Kaplan Hürriyet, Türkiye'nin en başarılı ilçe belediye başkanı oldu. Hürriyet'in birinci olduğu ankette Keçiören Belediye Başkanı AK Partili Turgut Altınok yüzde 67.3 oy oranı ile ikinci olurken Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin yüzde 62.3 ile üçüncü sırada yer aldı.

En başarılı ilk 10 belediye başkanı sıralaması şöyle:

  1. Fatma Kaplan Hürriyet-İzmit: Yüzde 70.1
  2. Turgut Altınok-Keçiören: Yüzde 67.3
  3. Soner Çetin-Çukurova: Yüzde 62.3
  4. Abdül Batur- Konak: Yüzde 62.1
  5. Hilmi Türkmen- Üsküdar: Yüzde 61.4
  6. Semih Esen- Konyaaltı: Yüzde 60.2
  7. Ahmet Ataç- Tepebaşı: Yüzde 56.6
  8. Mehmet Fatih Atay- Efeler: Yüzde 52.7
  9. Şeyma Döğücü- Sancaktepe: Yüzde 52.6
  10. M. Tevfik Göksu- Esenler: Yüzde 51.3
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SON DAKİKA: 'En başarılı belediye başkanı kim' anketinde CHP sürprizi! İlk sırayı AK Parti'ye kaptırmadılar - Son Dakika
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