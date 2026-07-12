Pınar Mahallesi'ne Ziyaret - Son Dakika
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Pınar Mahallesi'ne Ziyaret

Pınar Mahallesi\'ne Ziyaret
12.07.2026 10:13
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Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Pınar Mahallesi'nde yatırımlar ve projeleri değerlendirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla Milletvekilleri Kadem Mete ve Yakup Otgöz, Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu, AK Parti Muğla İl Başkanı Cengizhan Güngör ile AK Parti Köyceğiz İlçe Başkanı Mehmet İlhan ve beraberindeki heyet, Köyceğiz ilçesine bağlı Pınar Mahallesi'ni ziyaret etti.

Ziyarette, Pınar Mahallesi'nin ihtiyaçları, planlanan yatırımlar ve hayata geçirilmesi öngörülen projeler ele alındı. Mahallede yapılması planlanan çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunulurken, bölgenin gelişimine yönelik değerlendirmeler gerçekleştirildi.

Pınar Mahallesi Muhtarı Ömer Ali Kanat, gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, mahalleye gösterilen ilgi ve destek dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'a, Muğla Valisi İdris Akbıyık'a, Muğla Milletvekillerine, AK Parti İl ve İlçe teşkilatlarına teşekkür etti.

Ziyaretin, Pınar Mahallesi'nde planlanan yatırımların değerlendirilmesi ve kamu kurumları ile yerel yönetimler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olduğu belirtildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Mehmet Kasapoğlu, Pınar Mahallesi, Yerel Yönetim, Politika, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Pınar Mahallesi'ne Ziyaret - Son Dakika

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