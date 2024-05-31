Plan ve Bütçe Komisyonu kripto kanun teklifini görüşmek üzere toplandı
ANKARA - Plan ve Bütçe Komisyonu kripto kanun teklifini görüşmek üzere toplandı.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini görüşmek üzere toplandı. Teklif 19 maddeden oluşuyor.
Basının görüntü almasından sonra komisyon toplantısı devam etti.
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