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Bakan Karaismailoğlu: "Samsun'la ilgili çok önemli projelerimiz ve yatırımlarımız var" - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu: "Samsun'la ilgili çok önemli projelerimiz ve yatırımlarımız var"

20.10.2021 16:21
Bakan Karaismailoğlu:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i ziyaret etti. Başkan Demir'den, yapılan yatırımlarla ilgili bilgi alarak, "Sinop'ta yaşanan sel felaketi sonrası bölgeye takviye ekip ve iş makineleri gönderen Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir'e teşekkür ediyorum. Samsun ile ilgili de çok önemli projelerimiz ve devam eden yatırımlarımız var" dedi.

Çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Samsun'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i de makamında ziyaret etti. Ziyarette Vali Vekili Hasan Öztürk, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu ve MHP İl Başkanı Abdullah Karapıçak da yer aldı.

Büyükşehir Belediyesi ziyaretinde konuşan Bakan Karaismailoğlu, Batı Karadeniz'i, Orta ve Doğu Anadolu'ya bağlayan 14,8 kilometrelik Havza-Vezirköprü yolunun Samsun'da devam eden en önemli yatırımlardan biri olduğunun altını çizdi.

260 milyon liraya mal olacak yolun gelecek yıl tamamlanması için ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Samsun özelinde aslında bizim çok işimiz var. Bugün buradayız ama Samsun, gündemimizden hiç çıkmıyor. Buradaki taleplerle ilgili sürekli istişare halindeyiz. İnşallah bu projelerimizin takipçisi olacak, hep birlikte büyük ve güçlü Türkiye'nin göz bebeği Samsun'a olan katkılarımız devam edecek" dedi.

Talepleri de yerinde görüp inceleme fırsatlarının olacağını dile getiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Yatırımlarımız, projelerimiz ve katkılarımız artarak sürecek. Havza-Vezirköprü yolunda incelemelerde bulunduk. İnşallah seneye bu zamanlarda bitirilmesi için önemli çalışmalar yapacağız. Havza'da demiryolu ve yol taleplerini konuştuk. Sayın Başkanımız ve ekibiyle gerek şehir hastanesi yolu gerekse Ankara yolundaki çalışmalarla ilgili de gerekli istişarelerde bulunduk" ifadelerini kullandı.

"Yatırımlarımız sürecek"

Samsun'un dertleriyle dertlendiklerini vurgulayan Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Karaismailoğlu, "Samsun bizim en önemli kadim kentlerimizden. Samsun ile ilgili çok önemli projelerimiz ve devam eden yatırımlarımız var. Bafra'da şehir içi ve şehir dışı trafiğini önemli oranda rahatlatacak bir kavşağın açılışını yapacağız. Yine Çarşamba-Ayvacık yolunda incelemelerde bulunacağız. Lojistik merkeziyle ilgili bilgi alacağız. Havalimanı terminalinde önümüzdeki günlerde tadilata başlayacağız" diye konuştu.

"Büyükşehir elimiz kolumuz oldu"

Sinop'ta yaşanan sel felaketi sonrası bölgeye takviye ekip ve iş makineleri gönderen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'e teşekkür eden Bakan Adil Karaismailoğlu, "Biliyorsunuz geçtiğimiz yaz ayında bölgemizde çok önemli bir sel felaketi yaşadık. Sinop tarafındaydık. Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin büyük desteğini gördük. Ekipleri ve iş makineleriyle adeta bizim elimiz kolumuz oldu. Bu nedenle belediyemize müteşekkiriz. Katkılarından dolayı tekrar teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

"TEKNOFEST'e katkı yapacağız"

Samsun'da düzenlenecek TEKNOFEST 2022'ye de değinen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu şöyle konuştu:

"TEKNOFEST'in Samsun'da yapılacak olması bizim için ayrıca bir gurur vesilesi. TEKNOFEST, dünyanın en önemli havacılık festivallerinden bir tanesi. İnşallah biz de bakanlık olarak elimizden gelen bütün desteği vereceğiz. Hem Samsun'un vizyonuna hem de tanıtımına yakışır bir festival olacak. Orada da önemli katkılarımız olacak."

Başkan Demir'den teşekkür

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise, Bakan Adil Karaismailoğlu'na Samsun'a gösterdikleri ilgi ve katkılarından dolayı teşekkür ederek şunları söyledi:

"Şehrimizin gelecek projeksiyonuna ve vizyonuna önemli katkılar sağlayacak ulaşım yatırımlarında sayın bakanımız ve bakanlık yetkililerimiz desteklerini esirgemiyorlar. Her türlü talebimizle yakınen ilgileniyor. İnşallah hayata geçirmeyi planladığımız projelerimizi yine sayın bakanımızın destekleriyle hayata geçireceğiz. Ziyareti ve Samsun'a verdiği destekleri için teşekkür ediyorum." - SAMSUN

Bakan Karaismailoğlu: Samsun'la ilgili çok önemli projelerimiz ve yatırımlarımız var
Bakan Karaismailoğlu: Samsun'la ilgili çok önemli projelerimiz ve yatırımlarımız var
Bakan Karaismailoğlu: Samsun'la ilgili çok önemli projelerimiz ve yatırımlarımız var
Bakan Karaismailoğlu: Samsun'la ilgili çok önemli projelerimiz ve yatırımlarımız var
Bakan Karaismailoğlu: Samsun'la ilgili çok önemli projelerimiz ve yatırımlarımız var
Bakan Karaismailoğlu: Samsun'la ilgili çok önemli projelerimiz ve yatırımlarımız var

Adil Karaismailoğlu, Mustafa Demir, Samsun, Sel, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Karaismailoğlu: 'Samsun'la ilgili çok önemli projelerimiz ve yatırımlarımız var' - Son Dakika


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