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Barbados'ta İngiliz egemenliği 396 yıl sonra resmen sona eriyor - Son Dakika

Barbados'ta İngiliz egemenliği 396 yıl sonra resmen sona eriyor

21.10.2021 23:12
Barbados'ta İngiliz egemenliği 396 yıl sonra resmen sona eriyor

Karayip Adaları ülkesinden Barbados, ilk cumhurbaşkanını seçmesinin ardından 30 Kasım'da ilan edeceği cumhuriyet ile İngiliz egemenliğine 396 yıl sonra resmen son vermeye hazırlanıyor.

Karayip Adaları ülkesinden Barbados, ilk cumhurbaşkanını seçmesinin ardından 30 Kasım'da ilan edeceği cumhuriyet ile İngiliz egemenliğine 396 yıl sonra resmen son vermeye hazırlanıyor.

Güney Karayipler bölgesinde yer alan ada ülkesi Barbados, tam bağımsızlığını ilan ederek İngiliz egemenliğine son vermeye kısa bir zaman kala ilk cumhurbaşkanını seçti. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından atanan ve halen Barbados Genel Valisi görevini yürüten 72 yaşındaki Dame Sandra Mason, bugün yapılan ortak parlamento oylamasında, senato ve temsilciler meclisi üyeleri tarafından oy birliğiyle ülkenin yeni cumhurbaşkanı olarak seçildi.

Mason seçimden sonra yaptığı konuşmada, Barbados'un sömürge geçmişini tamamen geride bırakma zamanının geldiğini belirterek, "Barbadoslular Barbadoslu bir cumhurbaşkanı istiyorlar. Bu, kim olduğumuza ve neyi başarabileceğimize dair güvenimizin sonsuz olduğunun ifadesidir" dedi.

Barbados'ta halen İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in devlet başkanı konumunda bulunuyor. Mason, Barbados'un Büyük Britanya'dan ayrılışının 55'inci yıldönümü olan 30 Kasım'da göreve gelerek ülkesindeki 396 yıllık İngiltere egemenliğine resmen son verecek.

Barbados, İngiliz egemenliğine son verme kararını Eylül 2020'de ilan etmişti. İngiltere tarafından 1625 yılında koloni haline getirilen Barbados, 30 Kasım 1966'da Büyük Britanya'dan bağımsızlığını ilan etmiş ancak İngiliz Kraliyeti ülkede en üst yönetici olmaya devam etmişti.

Öte yandan Karayip ülkelerinden Guyana 1970'de, Trinidad ve Tobago Bunu 1976'da, Dominika ise 1978'de İngiltere'den bağımsızlıklarını ilan etmişti. - BRİDGETOWN

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Barbados'ta İngiliz egemenliği 396 yıl sonra resmen sona eriyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Barbados'ta İngiliz egemenliği 396 yıl sonra resmen sona eriyor - Son Dakika
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