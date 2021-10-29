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Başkan Köse, sosyal tesislerde muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Köse, sosyal tesislerde muhtarlarla bir araya geldi

29.10.2021 16:30
Başkan Köse, sosyal tesislerde muhtarlarla bir araya geldi

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse tarafından mahallelerdeki sorunların çözülmesi, mahalle sakinlerinin taleplerinin alınması için düzenlenen muhtarlar toplantısı Safranbolu Belediyesi Sosyal Tesisinde yapıldı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse tarafından mahallelerdeki sorunların çözülmesi, mahalle sakinlerinin taleplerinin alınması için düzenlenen muhtarlar toplantısı Safranbolu Belediyesi Sosyal Tesisinde yapıldı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin yanı sıra mahalle muhtarları ve birim müdür ve amirlerinin katıldıkları yemekli toplantı sohbet havasında geçerken muhtarlar taleplerini tek tek söz alarak Başkan Köse'ye iletti.

Oldukça modern bir görünüme kavuşan ve profesyonel bir ekiple hizmete alınan Sosyal Tesis verilen ilk yemek olması ve Başkan Köse'nin ilgisinden dolayı teşekkür eden muhtarlar, "Sorunların böylesi güzel bir ortamda tartışılması ilgili birimlerin konularla ilgili notları derhal almaları da belediyemizin toplantıya, dolayısı ile Safranbolu'ya ne kadar önem verdiğini gösteriyor" diyerek görüşlerini bildirdiler.

Muhtarlığın sadece kendileri için değil yaşanılan bölge açısından da önemli olduğunu ifade eden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, " Biz göreve ilk geldiğimiz günden bu yana bunu vurguluyoruz. Bu kent hepimizin. Sorunları birlikte istişare ederek çözeceğiz. Bu nedenle de uzun zamandır Muhtarlar Toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Katılım sağlayan tüm muhtarlarımızı dinliyor, beraber çözüm üretiyoruz. Bu vesile ile toplantımıza iştirak eden tüm muhtarlarımıza ve Sosyal Tesis personelimize teşekkür ediyorum" dedi.

Safranbolu belediye Başkanı Elif Köse, daha sonra muhtarlarla birlikte pasta kesti.

Toplantı hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. - KARABÜK

Başkan Köse, sosyal tesislerde muhtarlarla bir araya geldi
Başkan Köse, sosyal tesislerde muhtarlarla bir araya geldi
Başkan Köse, sosyal tesislerde muhtarlarla bir araya geldi

Safranbolu, Elif Köse, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Köse, sosyal tesislerde muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika


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