Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin Afrika'da attığı her adım, kıtayı arka bahçeleri olarak gören ülkeleri elbette rahatsız ediyor" - Son Dakika

İçinde 650 bin TL olan çantayı sahibine ulaştıran temizlik görevlisinin hediyesi üzdü

Öğretmenlerden çılgın akım! "Derste göğüslerim gözüktü" diyerek her şeyi itiraf etti

Erdoğan, büyükelçilerin geri adımına "Yanlıştan dönüldü" deyip bir de uyarı yaptı

"Çocuk benden değil" diyerek yayına çıkan adama çifte şok! Gerçekleri öğrenince yıkıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomiyle ilgili eleştirilere yanıt: Her evde araba var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'nin Afrika'da attığı her adım, kıtayı arka bahçeleri olarak gören ülkeleri elbette rahatsız ediyor"

-"Afrika'yı pazar olarak değil ortak olarak gören bir yaklaşımla kıtada işbirliği köprüleri kuruyoruz"

-"Ülkemizde neredeyse her ay 1 veya birkaç Afrikalı misafirimizi ağırlıyoruz. Aynı şekilde davet alıyoruz"

-"Biz Afrikalı dostlarımızla ortak bir gelecek inşa etmeyi, dolayısıyla sömürgecilere rahatsızlık vermeyi sürdüreceğiz"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.