Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Arz güvenliğimiz adına gerekli aksiyonları proaktif şekilde alarak sayılarını ve kapasitelerini... - Son Dakika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Arz güvenliğimiz adına gerekli aksiyonları proaktif şekilde alarak sayılarını ve kapasitelerini...
01.11.2021 18:42
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Arz güvenliğimiz adına gerekli aksiyonları proaktif şekilde alarak sayılarını ve kapasitelerini artırdığımız doğal gaz ve LNG giriş noktalarımız ile tek kaynağa bağımlılık oranımız düşürülmüş olup, bu kış herhangi bir arz sorunu...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Arz güvenliğimiz adına gerekli aksiyonları proaktif şekilde alarak sayılarını ve kapasitelerini artırdığımız doğal gaz ve LNG giriş noktalarımız ile tek kaynağa bağımlılık oranımız düşürülmüş olup, bu kış herhangi bir arz sorunu yaşanmasını beklemiyoruz." - ANKARA
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