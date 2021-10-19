Gönül Orta: "Devletimiz ile halkamız arasında bir köprüyüz" - Son Dakika

Hayrabolu Muhtarlar Derneği Başkanı Gürol Orta, Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen törende, "Muhtarlar olarak, devletimiz ile halkımız arasında bir köprü görevi görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Hayrabolu Muhtarlar Derneği tarafından Hükümet Konağı bahçesi önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla tören başladı. Saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

Hayrabolu Muhtarlar Derneği Başkanı Gürol Orta törende yaptığı konuşmada, muhtarların vatandaşlarla devlet kurumları arasında köprü vazifesi gördüğünü belirtti.

Muhtarların mahallesine ve köyüne yürekten bağlı ve mahalle sakinleri için var gücüyle çalışan neferler olduğunu ifade eden Orta, "Yerel demokrasinin ve devletimizin her noktasındaki kurumsal temsilciliğini üstlenerek devletimiz ile halkımız arasında bir köprü görevi gören biz muhtarlar, toplumsal sorunlar üzerine fedakarlık ve özveri ile çalışmamızı sürdürerek bu zorlu ve meşakkatli görevi yerine getirmek için büyük bir çaba sarf etmekteyiz. Tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyorum" dedi.

Törene, Kaymakam Mehmet Sülün, Belediye Başkanı Osman İnan, Başkan Yardımcısı Şakir Tasar, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen İsmail Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Naci Sığın, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve mahalle muhtarları katıldı. - TEKİRDAĞ