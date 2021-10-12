Hayrabolu'da muhtarlar toplantısı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde Kaymakam Mehmet Sülün başkanlığında, ilgili kurum yetkilileri ve kırsal mahalle muhtarlarının katılımıyla "Muhtarlar Toplantısı" yapıldı.

Hayrabolu Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantı da Kaymakam Mehmet Sülün ve Belediye Başkanı Osman İnan, mahalle muhtarlarının talep ve isteklerini dinledi. Kaymakam Mehmet Sülün burada yaptığı konuşmada, "Muhtarlarımızla her ay yaptığımız toplantılarda, kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde sunulabilmesi amacıyla mahallelerimizdeki ihtiyaç ve sorunların ilk ağızdan dile getirilerek gereği yapılmak üzere hazır bulunan kurum amirlerine iletilmektedir. Devletin temsilcisi olan muhtarlarımız bu konularda üzerlerine düşen vazifeleri mahallelerinde sorumluluk bilinciyle yerine getireceklerdir" dedi.

Başkan İnan ise, belediye olarak mahallerdeki sorunların çözümü noktasında titizlikle çalıştıklarını ifade etti. - TEKİRDAĞ