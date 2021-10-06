Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu 'Kadına Şiddet Komisyonu'nda milletvekillerine bilgi verdi - Son Dakika

Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu 'Kadına Şiddet Komisyonu'nda milletvekillerine bilgi verdi

Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu:

"Kadınlar erkek çok farklı değerlendiriliyor. Bizim zihinlerimizde 'erkek üstündür, gerçek insan erkektir' anlayışı var"

"Özellikle kırsal kesimde çocuk dövmek, karıyı dövmek rutin. Bizim ana hedefimiz bu ailelere yönelebilmek, ulaşabilmek olmalıdır"

ANKARA - Eserleri televizyon dizilerine uyarlanan ünlü Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Belirlenmesi Araştırması Komisyonu'nda milletvekillerine bilgi verdi. Budayıcıoğlu, "Kadınlar erkek çok farklı değerlendiriliyor. Bizim zihinlerimizde 'erkek üstündür, gerçek insan erkektir' anlayışı var" dedi.

Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Belirlenmesi Araştırması Komisyonu'nda milletvekillerine bilgi verdi. Budayıcıoğlu, hem ülke hem dünyada kadına şiddetin ciddi bir artışa geçtiğini söyleyerek, "Bu tırmanış en medeni, uygar, gelişmiş ülkelerde de aynı şiddette uygulanmaya devam ediyor. Uygarlık kadına şiddete 'dur' diyemedi. Amerika'da psikopatlar, sosyopatlar, katiller var. Bizde aile içi şiddet ilişkilerde ortaya çıkan şiddet, namus cinayetleri öne çıkıyor. Bizim zihinlerimizin içinde yazılı bir madde var, namus işiyse kocası o kadını öldürebilir. Aynı şey erkekler için söz konusu değil. Kadınlar erkek çok farklı değerlendiriliyor. Bizim zihinlerimizde 'erkek üstündür, gerçek insan erkektir' anlayışı var" diye konuştu.

Budayıcıoğlu, uygarlık insani yanları azalttığını belirterek, "Biz keşke samimi, şefkatli yanımızı koruyarak gelişebilsek. Evinde şiddet göre çocuklar, çok küçük bir azınlık hariç, çocuklarımız maalesef şiddetle tanışıyorlar. Özellikle kırsal kesimde çocuk dövmek, karıyı dövmek rutin. Bizim ana hedefimiz bu ailelere yönelebilmek, ulaşabilmek olmalıdır" ifadelerini kullandı.