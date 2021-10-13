Üye Girişi
Ulubey'de turizm canlanıyor - Son Dakika

Ulubey'de turizm canlanıyor

13.10.2021 10:10
Ulubey'de turizm canlanıyor

Ordu'nun Ulubey ilçesinde turizmi canlandıracak projeler yükseliyor.

Ordu'nun Ulubey ilçesinde turizmi canlandıracak projeler yükseliyor.

Ulubey Belediyesi tarafından ilçenin turizm bölgesi olan Sayacabaşı mevkisinde inşa edilen Bungalov evlerin inşaatı son hızla sürüyor. Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, ilçenin doğal güzelliklerini ortaya çıkaracak, turizmi canlandıracak projelerimizi hayata geçirmeyi sürdürdüklerini belirterek, "Bölgemizin doğal zenginliği olan yeşil alanları en iyi şekilde değerlendirmek adına çalışmalarımız devam ediyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Ulubey Belediyemize devredilen Sayacabaşı A Tipi Mesire Alanını yeniden hayat geçirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Burada yeni bir sosyal yaşam alanı inşa ettiklerini kaydeden Başkan İsa Türkcan, "Sosyal tesisleri, piknik alanları, çocuk oyun grupları ve Bungalov evleriyle hemşehrilerimiz ve ilçemize gelecek misafirlerimiz için doğayla baş başa, keyifli vakitler geçirebilecekleri güzel bir sosyal yaşam alanı olacak olan Sayacabaşı Mesire Alanı ve Sosyal Tesisler projemizde sona yaklaşıyoruz. Proje kapsamında hemşehrilerimiz ve kıymetli misafirlerimizin doğayla başbaşa vakit geçirebilecekleri, konforlu bir şekilde konaklama imkanı bulabilecekleri Bungalov evlerimizin inşaat çalışmaları tamamlanmak üzeredir. Çevre düzeni ve peyzaj çalışmalarını da tamamlayarak Sayacabaşı Mesire Alanı'mızı halkımızın hizmetine açacağız." diye konuştu.

Başkan Türkcan, ilçe turizmine ciddi katkılar sunacak Sayacabaşı Mesire Alanı ve Sosyal Tesisleri projesinde desteklerini esirgemeyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e Ulubey ilçesi adına teşekkür etti. - ORDU

Ulubey'de turizm canlanıyor
Ulubey'de turizm canlanıyor
Ulubey'de turizm canlanıyor
Ulubey'de turizm canlanıyor
Ulubey'de turizm canlanıyor

İsa Türkcan, Turizm, Ulubey, Ordu, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Ulubey'de turizm canlanıyor - Son Dakika


Son Dakika

Herkese Alman disiplini! Stefan Kuntz, TFF Başkanı ve yöneticilere de yasak getirdi 10:05 Herkese Alman disiplini! Stefan Kuntz, TFF Başkanı ve yöneticilere de yasak getirdi İngiltere Çevre Ajansı Başkanı Emma Howard Boyd uyardı: İklim değişikliğine uyum sağlamazsak öleceğiz 10:00 İngiltere Çevre Ajansı Başkanı Emma Howard Boyd uyardı: İklim değişikliğine uyum sağlamazsak öleceğiz Son dakika: Türkiye genelinde eylül ayında 147 bin 143 konut satıldı 09:58 Son dakika: Türkiye genelinde eylül ayında 147 bin 143 konut satıldı
Tyson Fury'den Cristiano Ronaldo'ya tehdit 09:57 Tyson Fury'den Cristiano Ronaldo'ya tehdit Korkunç kaza! Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü trafik levhasına saplandı 09:38 Korkunç kaza! Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü trafik levhasına saplandı Minibüs ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı feci kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi 09:33 Minibüs ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı feci kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi
Miralem Pjanic, Türkiye'ye veda etti! Tadı damakta kaldı 09:21 Miralem Pjanic, Türkiye'ye veda etti! Tadı damakta kaldı Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşı olmayan gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı 08:49 Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşı olmayan gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı

Son Dakika Haberleri
10:06 Bebek'te tekne turu fiyatını fazla bulunca tekne sahibini dövdüler
10:00 4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyorlar, vali bile tepki gösterdi: Herkes masa başı iş istiyor
09:57 Tyson Fury'den Cristiano Ronaldo'ya tehdit
09:43 Yılmaz Erdoğan'dan "Bir Demet Tiyatro geri dönüyor mu?" sorusuna dikkat çeken cevap
09:34 Otomotiv lideri Volkswagen'de istihdam krizi: 30 bin kişinin işi tehlikede
09:29 İstanbul'daki aşı oranlarını paylaşan Vali Ali Yerlikaya, gençlere seslendi: Büyüklerimizi örnek alalım
09:21 Miralem Pjanic, Türkiye'ye veda etti! Tadı damakta kaldı
08:53 Mehmet Ceyhan, Bakan Koca'nın paylaştığı karamsar tablonun nedenini açıkladı: Her gün 200-300 bin iki doz aşılı kişi bağışıklığını kaybediyor
08:49 Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşı olmayan gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı
08:37 Masumlar Apartmanı'nım yeni bölümünde Naci'nin hayalleri Safiye'yi hayal kırıklığına uğrattı
Bebek'te tekne turu fiyatını fazla bulunca tekne sahibini dövdüler Bebek'te tekne turu fiyatını fazla bulunca tekne sahibini dövdüler         
10:06
Döviz bürolarının faaliyet izni başvuru ücretleri 2 ila 6 milyon arasında değişiklik gösterecek Döviz bürolarının faaliyet izni başvuru ücretleri 2 ila 6 milyon arasında değişiklik gösterecek         
10:03
4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyorlar, vali bile tepki gösterdi: Herkes masa başı iş istiyor 4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyorlar, vali bile tepki gösterdi: Herkes masa başı iş istiyor         
10:00
Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markete İYİ Partili vekil de gitti! Fişi görünce asgari ücrete zam istedi Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markete İYİ Partili vekil de gitti! Fişi görünce asgari ücrete zam istedi         
09:57
Reuters duyurdu: DEAŞ liderlerinden Sami Casim, Türk istihbaratının desteğiyle yakalandı Reuters duyurdu: DEAŞ liderlerinden Sami Casim, Türk istihbaratının desteğiyle yakalandı         
09:46
Otomotiv lideri Volkswagen'de istihdam krizi: 30 bin kişinin işi tehlikede Otomotiv lideri Volkswagen'de istihdam krizi: 30 bin kişinin işi tehlikede         
09:34
Kabus yeniden hortladı! Hızla ilerleyen orman yangını geceden beri söndürülemiyor Kabus yeniden hortladı! Hızla ilerleyen orman yangını geceden beri söndürülemiyor         
09:30
Başkent'te şaşkınlık yaratan manzara! Yol çalışması yapan belediye ekipleri insan kemikleriyle karşılaştı Başkent'te şaşkınlık yaratan manzara! Yol çalışması yapan belediye ekipleri insan kemikleriyle karşılaştı         
09:17
ABD'den aspirinle ilgili ilginç açıklama: Yan etkileri faydalarından çok daha fazla ABD'den aspirinle ilgili ilginç açıklama: Yan etkileri faydalarından çok daha fazla         
08:11
Aşk iddiasını yalanlayan Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'dan çok samimi pozlar Aşk iddiasını yalanlayan Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'dan çok samimi pozlar         
07:45
Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor         
07:44
Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpeder suçüstü yakalandı Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpeder suçüstü yakalandı         
07:19
Tuğçe Demirbilek'ten eşi Danilo Zanna'ya üstü kapalı gönderme: Hiçbir şeye şaşırma Tuğçe Demirbilek'ten eşi Danilo Zanna'ya üstü kapalı gönderme: Hiçbir şeye şaşırma         
20:06
Emniyet müdür yardımcısını öldüren polis, daha sonra taciz ettiği kadını da aramış Emniyet müdür yardımcısını öldüren polis, daha sonra taciz ettiği kadını da aramış         
18:44
Yeğenini ezen hala gözyaşları içinde olayla ilgili konuştu: Şaka yapıyor sandım, ama kan vardı Yeğenini ezen hala gözyaşları içinde olayla ilgili konuştu: Şaka yapıyor sandım, ama kan vardı         
18:40
HDP'li Buldan'dan, Nihal Yalçın ile polemik yaşayan Tamer Karadağlı'ya cevap: Bu da sana kapak olsun HDP'li Buldan'dan, Nihal Yalçın ile polemik yaşayan Tamer Karadağlı'ya cevap: Bu da sana kapak olsun         
17:29
2022'de asgari ücret zammının ilk hesaplamaları ortaya çıktı, işte masadaki iki rakam 2022'de asgari ücret zammının ilk hesaplamaları ortaya çıktı, işte masadaki iki rakam         
15:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2021 10:15:25. #1.12#
SON DAKİKA: Ulubey'de turizm canlanıyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement