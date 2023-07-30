Polonya Başbakanı: Wagner askerleri göçmen kılığında Polonya sınırını geçebilir - Son Dakika
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Polonya Başbakanı: Wagner askerleri göçmen kılığında Polonya sınırını geçebilir

30.07.2023 11:14

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Gliwice kentindeki silah fabrikasına yaptığı ziyarette yaptığı açıklamada, Belarus'a giden Wagner askerlerinin göçmen kılığında Polonya sınırını geçmeye çalışabileceğini belirtti. Başbakan ayrıca, bu yıl içinde 16 bin yasa dışı sınır geçme girişimi kaydedildiğini ifade etti.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Gliwice kentindeki silah fabrikasına yaptığı ziyarette basın mensuplarına konuştu. Morawiecki, Belarus'a giden Wagner askerlerinin göçmen kılığında Polonya sınırını geçmeye çalışabileceğini belirtti.

Gliwice kentindeki silah fabrikasında açıklamalarda bulunan Polonya Başbakanı Morawiecki, "Wagner Grubu'na bağlı 100'den fazla paralı askerin Belarus'un Grodno kenti yakınlarındaki Suwalki kasabasına doğru hareket ettiğine dair elimizde bilgiler var. Bu Polonya topraklarına yönelik yeni bir hibrit saldırıya doğru atılan bir adım. Muhtemelen Belarus sınır muhafızları kılığına girecekler ve yasadışı göçmenlerin Polonya topraklarına girmelerine yardımcı olacaklar, Polonya'yı istikrarsızlaştıracaklar. Muhtemelen kaçak göçmen kılığında Polonya'ya girmeye de çalışacaklar ve bu da ek riskler yaratacak" dedi.

"16 BİN YASA DIŞI GİRİŞİM OLDU"

Başbakan Morawiecki, bu yıl içinde 16 bin yasa dışı sınır geçme girişimi kaydedildiğini belirterek, "Sadece bu yıl, Putin ve Lukaşenko'nun Polonya'ya itmek istediği göçmenler tarafından sınırı yasa dışı yollardan geçmeye yönelik 16 bin girişim oldu" dedi.

Kaynak: DHA
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