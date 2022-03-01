Polonya, Belarus ve Rusya ürünlerini boykot kararı aldı - Son Dakika
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Polonya, Belarus ve Rusya ürünlerini boykot kararı aldı

01.03.2022 22:24
Polonya, Belarus ve Rusya ürünlerini boykot kararı aldı

Polonya'da zincir marketler, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından Belarus ve Rusya menşeili ürünleri boykot etme kararı aldı.

Polonya'da zincir marketler, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından Belarus ve Rusya menşeili ürünleri boykot etme kararı aldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatının ardından bir tepki de Polonya'da faaliyet gösteren zincir marketlerden geldi. Polonya'da faaliyet gösteren Biedronka, Carrefour, Aldi, Polomarket ve Netto bugünden itibaren mağazalarında Belarus ve Rusya menşeili ürün satmayacaklarını açıkladı. Söz konusu marketler halihazırda satışa sunulmuş olan ürünleri de raflarından indirdiklerini bildirirken, Polonya genelinde faaliyet gösteren Almanya sermayeli ucuzluk marketi Lidl ise bünyesinde zaten Rusya ve Belarus mallarının bulunmadığını açıkladı.

Zincir marketlere Polonya'da faaliyet gösteren kozmetik zincirleri de eklendi. Kozmetik ve hijyen ürünleri satan Rossman, Hebe ve Kontigo mağazaları da Rusya menşeili satmama kararı aldıklarını açıkladı. Rossman 52 adet Rus malı kozmetiği satmaktan vazgeçtiğini kaydederken, Hebe mağazası ise Rus markaları Splat, Ecolatier, Natura Siberica, Organic People, Babuszka Agafia marka ürünleri raflarından kaldırdı. - VARŞOVA

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Ukrayna, Belarus, Polonya, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Polonya, Belarus ve Rusya ürünlerini boykot kararı aldı - Son Dakika


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