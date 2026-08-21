Portekiz'de Peçe ve Burka Yasağı Yasalaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Portekiz'de Peçe ve Burka Yasağı Yasalaştı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Seguro, kamusal alanda peçe ve burka kullanımını yasaklayan düzenlemeyi onayladı.

Portekiz Cumhurbaşkanı Antonio Jose Seguro, ülkede peçe ve burkanın kamusal alanlarda kullanılmasını yasaklayan tartışmalı düzenlemeyi onaylayarak söz konusu yasağı yasalaştırdı.

Portekiz Cumhurbaşkanı Antonio Jose Seguro, parlamentoda geçtiğimiz ay kabul edilen peçe ve burka yasağını imzalayarak yasalaştırdı. Kamusal alanda yüzü tamamen örten giysileri yasaklayan düzenleme, resmi gazetede yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

Sol partilerin karşı çıktığı düzenlemeye ilişkin açıklamasında Seguro, bireysel haklar ve kamusal yükümlülükler arasında denge kurmanın hassas bir mesele olduğunu fakat düzenlemenin kamu güvenliği ve toplumsal bütünleşme ve ayrımcılığın önlenmesi gerekçeleriyle haklı olduğunu savundu.

Sağlık, mesleki gerekçeler, sanat ve hava şartlarına bağlı gerekçelerin yanı sıra ibadethaneler, diplomatik temsilcilikler ve uçaklar için istisnalar öngörülüyor. Yasanın kasıtsız olarak ihlal edilmesi durumunda 150 ila 750 euro, kasıtlı bir şekilde ihlalinde ise 400 ila 3 bin euro arasında para cezası uygulanması öngörülüyor.

Sol partilerden İslamofobi eleştirisi

Kamusal alanlarda kimlik tespitini engelleyen yüz örtülerini hedef alan yasa, aşırı sağcı Chega partisi tarafından sunuldu ve 17 Temmuz'da iktidardaki sağ koalisyon ve aşırı sağ partilerin desteğiyle kabul edildi. Düzenlemeye karşı çıkan sol partiler, İslamofobi riskine dikkat çekerek, ortaya atılan güvenlik gerekçelerini temelsiz buldu.

Sosyalist Parti (PS), yeşil-sol eğilimli Livre ve Portekiz Komünist Partisi (PCP), düzenlemeye İslamofobiyi körükleyebileceği uyarısıyla karşı çıktı.

PS, yasa teklifinin gerekçesinde İslamofobinin açıkça görülebildiğini ifade ederek ve radikalleşen ortamda doğrudan hedef alınan topluluklar için riskler doğurduğuna işaret etti.

PCP ise teklifin "güvenlik meseleleriyle bir ilgisi olmadığını" ve tek amacının "farklı olanlara karşı nefret söylemini, şiddeti, ırkçılığı ve yabancı düşmanlığını körüklemek" olduğunu belirtti.

Livre, sağ partileri "ikiyüzlülükle" ve tartışmayı "taraflı bir şekilde yürütmekle" suçladı. Parti, yasal düzenlemenin amacını aşırı sağın sık sık söylemlerinde kullandığı sözde "İslami istila" üzerinden Portekiz'de panik oluşturmak olduğunu savunmuştu.

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Portekiz, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Portekiz'de Peçe ve Burka Yasağı Yasalaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kozan’da uyuşturucu operasyonu: Aranan 1 kişi yakalandı, 11 gözaltı Kozan'da uyuşturucu operasyonu: Aranan 1 kişi yakalandı, 11 gözaltı
Üniversite öğrencilerinin barınma telaşı başladı: İstanbul’da ilçe ilçe yurt ücretleri belli oldu Üniversite öğrencilerinin barınma telaşı başladı: İstanbul'da ilçe ilçe yurt ücretleri belli oldu
İsrail uçakları Suriye’nin Dera ilinde hava sahasını ihlal etti İsrail uçakları Suriye'nin Dera ilinde hava sahasını ihlal etti
Giresun’daki selde kaybolmuştu: Trabzon’da denizde cansız bedeni bulundu Giresun’daki selde kaybolmuştu: Trabzon’da denizde cansız bedeni bulundu
Beyoğlu’nda tramvay raydan çıktı: Yolcular tahliye edildi Beyoğlu’nda tramvay raydan çıktı: Yolcular tahliye edildi
Yeni evli belediye personeli üvey oğlu tarafından öldürüldü Geriye sadece bu görüntüler kaldı Yeni evli belediye personeli üvey oğlu tarafından öldürüldü! Geriye sadece bu görüntüler kaldı

09:11
Aman Aziz Yıldırım görmesin Fener taraftarını çileden çıkaran olay
Aman Aziz Yıldırım görmesin! Fener taraftarını çileden çıkaran olay
08:17
Suriye’de dengeleri değiştirecek gelişme SDG’nin Şam’a entegrasyonu tamamlandı
Suriye’de dengeleri değiştirecek gelişme! SDG’nin Şam’a entegrasyonu tamamlandı
07:56
Salah Trabzon’u karıştırdı
Salah Trabzon'u karıştırdı
07:53
Gram altında 4 ay sonra bir ilk 7 bin lira barajını aştı
Gram altında 4 ay sonra bir ilk! 7 bin lira barajını aştı
07:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla hazırlandı İşte süreçte taviz verilmeyecek 3 kırmızı çizgi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla hazırlandı! İşte süreçte taviz verilmeyecek 3 kırmızı çizgi
07:14
Ev alıp satacak milyonları ilgilendiriyor DASK’ta yıllardır uygulanan sistem değişti
Ev alıp satacak milyonları ilgilendiriyor! DASK’ta yıllardır uygulanan sistem değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2026 09:44:40. #7.13#
SON DAKİKA: Portekiz'de Peçe ve Burka Yasağı Yasalaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.