Putin'den Mariupol'e sürpriz ziyaret - Son Dakika
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Putin'den Mariupol'e sürpriz ziyaret

19.03.2023 09:38
Putin'den Mariupol'e sürpriz ziyaret

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus işgali altındaki Donbass bölgesinde yer alan Mariupol'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus işgali altındaki Donbass bölgesinde yer alan Mariupol'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım'a bağlı Sivastopol bölgesinin ardından Rus işgali altındaki Donbass bölgesinde yer alan Mariupol'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Geçtiğimiz sene şubat ayında başlayan savaştan bu yana Rus işgali altındaki bölgeleri ilk kez ziyaret eden Putin'in helikopterle Mariupol'e geldiği ifade edildi. Putin, cephe hattına en yakın olduğu yer olan Mariupol'de araçla gezerek, vatandaşlarla sohbet etti.

Rus basınında yer alan haberlerde, Putin'in Rus ordusu tarafından inşa edilen yeni bir yerleşim bölgesi olan Nevsky semtinde bir aileyi evlerinde ziyaret ettiği belirtilerek, "Devlet Başkanı yat kulübü, tiyatro binası ve şehrin unutulmaz yerlerinin bulunduğu Mariupol sahil şeridini de inceledi" denildi.

Rusya, geçtiğimiz sene mayıs ayında şiddetli çatışmaların ardında Mariupol'ü ele geçirmiş, Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ve Avrupa (AGİT) Rusya'nın Mariupol'deki bir doğum hastanesini bombalamasını savaş suçu olarak nitelendirmişti. - MARIUPOL

Kaynak: İHA
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