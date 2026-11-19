Putin, karşılıklı anlayışa varılan görüşmenin tarihi olduğunu söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, görüşmede karşılıklı bir anlayış sağlandığını açıkladı. Putin'e göre toplantı tarihiydi çünkü daha önce hiç böyle bir görüşme gerçekleşmemişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: "Karşılıklı bir anlayışa vardık. Her şeyden önce, bu tarihi bir görüşmeydi çünkü daha önce hiç böyle bir toplantı gerçekleşmemişti."
Kaynak: İHA
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