Putin, üçlü zirve sonrası açık ortamda geçen görüşmeyi çok faydalı bulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, üçlü zirve sonrasında görüşmeyi 'açık ve çok faydalı' olarak değerlendirdi. Putin, tamamen açık bir ortamda gerçekleşen görüşmenin birbirlerini daha iyi anlamalarını sağladığını ifade etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin üçlü zirvenin ardından yaptığı açıklamada, "Görüşme açık ve çok faydalıydı, tamamen açık bir ortamda gerçekleşti ve bu da birbirimizi daha iyi anlamamızı sağladı. Genel olarak çok faydalıydı" dedi.
Kaynak: İHA
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