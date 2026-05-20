Putin ve Xi Pekin'de Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Putin ve Xi Pekin'de Görüştü

Putin ve Xi Pekin\'de Görüştü
20.05.2026 11:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Putin ve Xi, stratejik iş birliğini güçlendirmek için Ortak Bildiri imzaladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Pekin'de baş başa ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi. İki lider, kapsamlı ortaklık ve stratejik iş birliğinin daha da güçlendirilmesi ile iyi komşuluk, dostluk ve iş birliği ilişkilerinin derinleştirilmesine yönelik Ortak Bildiri'yi imzaladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'deki temaslarına başladı. Putin, başkent Pekin'de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile önce baş başa, daha sonra heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi. Çin devlet haber ajansı Xinhua'ya göre liderler, görüşmede iki ülkenin uzun vadeli stratejiye odaklanması ve daha adil bir küresel yönetim sistemini teşvik etmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Xi Jinping görüşmenin başında, "Çin-Rusya ilişkilerinin bu seviyeye ulaşmasının nedeni, siyasi karşılıklı güveni ve stratejik iş birliğini derinleştirebilmiş olmamızdır" dedi.

"Görüşmeler kapsamlı ve verimli geçti"

Putin ise iki ülke arasındaki ilişkilerin küresel istikrarın korunmasına yardımcı olduğunu belirterek, Orta Doğu'daki aksamalara rağmen Rusya'nın güvenilir bir enerji tedarikçisi olmaya devam ettiğini vurguladı. Putin, toplantının ardından görüşmelerin "kapsamlı ve verimli" geçtiğini söyledi. Rusya ve Çin ortaklığının örnek nitelikte olduğunu belirten Putin, amaçlarının Rus ve Çin halklarının refahını artırmak olduğunu ifade etti. İş birliğini geliştirmeye devam edeceklerini vurgulayan Rusya Devlet Başkanı, uluslararası platformlarda da birlikte çalışacaklarını söyledi.

İş birliği ilişkilerinin derinleştirilmesine yönelik Ortak Bildiri imzalandı

Görüşmelerin ardından Vladimir Putin ve Xi Jinping, kapsamlı ortaklık ve stratejik iş birliğinin daha da güçlendirilmesi ile iyi komşuluk, dostluk ve iş birliği ilişkilerinin derinleştirilmesine yönelik Ortak Bildiri'yi imzaladı. Ayrıca çok kutuplu dünyanın oluşumu ve yeni tip uluslararası ilişkiler hakkında Ortak Deklarasyon kabul edildi. Ayrıca görüşmelerde çeşitli ikili hükümetlerarası, kurumlar arası ve kurumsal belgeler de imzalandı. - PEKİN

Kaynak: İHA

Diplomasi, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Putin ve Xi Pekin'de Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
19 Mayıs töreninde çelenk gerginliği Yazıyı kaldırınca müdahale geldi 19 Mayıs töreninde çelenk gerginliği! Yazıyı kaldırınca müdahale geldi
Tanju Özcan’ın yatta eğlendiği sarışın kadının kim olduğu belli oldu İfade verdi Tanju Özcan’ın yatta eğlendiği sarışın kadının kim olduğu belli oldu! İfade verdi
6 kişiyi öldüren katilin bulunduğu anı adım adım anlattı: Etrafı sarılınca... 6 kişiyi öldüren katilin bulunduğu anı adım adım anlattı: Etrafı sarılınca...
Ekmek almaya çıktı, durakta oturur vaziyette ölü bulundu Ekmek almaya çıktı, durakta oturur vaziyette ölü bulundu
Hakan Safi büyük oynuyor Ünlü hocayla görüştü, Fenerbahçe’ye getirecek Hakan Safi büyük oynuyor! Ünlü hocayla görüştü, Fenerbahçe'ye getirecek
İsrail, Sumud Filosu’na yine saldırdı İşte o anlar İsrail, Sumud Filosu'na yine saldırdı! İşte o anlar

11:07
MSB NATO’ya sundu Türkiye’den kritik askeri yakıt hamlesi
MSB NATO'ya sundu! Türkiye'den kritik askeri yakıt hamlesi
10:57
Aziz Yıldırım çıldırdı İki yıldız golcü birden getiriyor
Aziz Yıldırım çıldırdı! İki yıldız golcü birden getiriyor
10:46
Şener Üşümezsoy, Malatya depremini 2 hafta önce bilmiş Dikkat çeken uyarı
Şener Üşümezsoy, Malatya depremini 2 hafta önce bilmiş! Dikkat çeken uyarı
10:11
Babasının sözleri aşiretleri sokağa döktü Tepkiler büyüyünce özür diledi
Babasının sözleri aşiretleri sokağa döktü! Tepkiler büyüyünce özür diledi
10:03
Fenerbahçe’ye süper kaleci Ederson’u tarihe gömecek
Fenerbahçe'ye süper kaleci! Ederson'u tarihe gömecek
09:08
Malatya’da 5.6 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 11:29:36. #7.13#
SON DAKİKA: Putin ve Xi Pekin'de Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.