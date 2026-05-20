Putin ve Xi Pekin\'de Görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Pekin'de baş başa ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi. İki lider, kapsamlı ortaklık ve stratejik iş birliğinin daha da güçlendirilmesi ile iyi komşuluk, dostluk ve iş birliği ilişkilerinin derinleştirilmesine yönelik Ortak Bildiri'yi imzaladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'deki temaslarına başladı. Putin, başkent Pekin'de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile önce baş başa, daha sonra heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi. Çin devlet haber ajansı Xinhua'ya göre liderler, görüşmede iki ülkenin uzun vadeli stratejiye odaklanması ve daha adil bir küresel yönetim sistemini teşvik etmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Xi Jinping görüşmenin başında, "Çin-Rusya ilişkilerinin bu seviyeye ulaşmasının nedeni, siyasi karşılıklı güveni ve stratejik iş birliğini derinleştirebilmiş olmamızdır" dedi.

"Görüşmeler kapsamlı ve verimli geçti"

Putin ise iki ülke arasındaki ilişkilerin küresel istikrarın korunmasına yardımcı olduğunu belirterek, Orta Doğu'daki aksamalara rağmen Rusya'nın güvenilir bir enerji tedarikçisi olmaya devam ettiğini vurguladı. Putin, toplantının ardından görüşmelerin "kapsamlı ve verimli" geçtiğini söyledi. Rusya ve Çin ortaklığının örnek nitelikte olduğunu belirten Putin, amaçlarının Rus ve Çin halklarının refahını artırmak olduğunu ifade etti. İş birliğini geliştirmeye devam edeceklerini vurgulayan Rusya Devlet Başkanı, uluslararası platformlarda da birlikte çalışacaklarını söyledi.

İş birliği ilişkilerinin derinleştirilmesine yönelik Ortak Bildiri imzalandı

Görüşmelerin ardından Vladimir Putin ve Xi Jinping, kapsamlı ortaklık ve stratejik iş birliğinin daha da güçlendirilmesi ile iyi komşuluk, dostluk ve iş birliği ilişkilerinin derinleştirilmesine yönelik Ortak Bildiri'yi imzaladı. Ayrıca çok kutuplu dünyanın oluşumu ve yeni tip uluslararası ilişkiler hakkında Ortak Deklarasyon kabul edildi. Ayrıca görüşmelerde çeşitli ikili hükümetlerarası, kurumlar arası ve kurumsal belgeler de imzalandı. - PEKİN