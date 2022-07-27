Sülük, mahallelilerle bir araya geldi

Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, Ulutaş, Korucak, Şükan, Taştepe ve Yeşildere mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediye Başkanı Sülük, Yeşildere, Ulutaş ve Korucak Mahallelerinde yapımı tamamlanan, Taştepe ve Şükan Mahallelerinde yapımı devam eden kilit parke taşı çalışmalarını yerinde inceledi. Mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri ile bir araya gelerek talep ve isteklerini dinledi.

Pütürge Belediye Başkanı Sülük, fırsat buldukça vatandaşlarla bir araya geleceklerini belirterek, "Ziyaretlerimiz devam edecek. Fırsat buldukça tüm mahallelerimizde vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet edeceğiz. Taleplerini dinleyeceğiz. Yapabileceğimiz sorunlar nelerse onların da çözümüne gideceğiz" diye konuştu.

Yapılan ziyarette başkan Sülük'e, AK Parti Pütürge ilçe başkanı Bülent Karayılan, Belediye meclis üyeleri ve AK Parti ilçe teşkilatı eşlik etti.

Mahalle muhtarları mahallelerine yapılan hizmetlerden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek Başkan Sülük'e teşekkür etti. - MALATYA