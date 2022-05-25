Quad ülkelerinin liderlerinden Japonya zirvesi

Japonya, ABD, Avustralya ve Hindistan'dan oluşan Quad ülkelerinin liderleri, Tokyo'da gerçekleştirdikleri dörtlü zirvede bir araya geldi. ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada, ittifaka üye 4 ülkenin yapacak çok işi olduğunu söyledi.

Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QSD) diğer adıyla "Quad" ittifakını oluşturan Japonya, ABD, Avustralya ve Hindistan liderleri zirve çerçevesinde Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir araya geldi. Japonya Başbakanı Fumio Kishida, ABD Başkanı Joe Biden, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi toplantının başında basına açıklamalarda bulundu.

Zirveye ev sahipliği yapan Japon lider Kishida son yaşanan olayların barış ve istikrarı korumak için uluslararası işbirliğinin önemini bir kez daha gösterdiğini belirterek, " Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırgan tutumu, Birleşmiş Milletler ilkelerine doğrudan bir meydan okumadır. Aynı durumun Hint-Pasifik bölgesinde de yaşanmasına izin vermemeliyiz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden ise Quad ülkelerinin karşı karşıya olduğu zorluklara dikkat çekerek, "Uluslararası düzenin temel ilkeleri, toprak bütünlüğü ve egemenlik hakları, uluslararası hukuk ve insan hakları dünyanın neresinde ihlal edilirse edilsin her zaman savunulmalıdır. Bu nedenle 4 ülkeyi bekleyen çok iş var" dedi. Birliğin uzun yıllar boyunca gelişerek varlığını sürdüreceğine inandığını kaydeden Biden, "Quad geçici bir heves değil" şeklinde konuştu.

Yeni seçilen Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ise, yeni hükümetin önceliklerinin Quad ülkelerinin gündemiyle uyumlu olduğuna dikkat çekti. Albanese, bu öncelikleri "İklim değişikliği konusunda harekete geçmek ve daha iyi ekonomik güvenlik, daha iyi siber güvenlik, daha iyi enerji güvenliği ve daha iyi çevre ve sağlık güvenliği yoluyla daha güçlü ve dirençli bir Hint-Pasifik bölgesi oluşturmak" sözleriyle özetledi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi de, "Dörtlü, kararlılığımız ve demokrasilerimizin gücü sayesinde etkili bir grup haline geldi. Şimdi tüm ülkelerin işbirliğiyle özgür ve açık bir Hint-Pasifik vizyonunu gerçekleştirme yolunda ilerliyoruz" diye konuştu.

Zirvenin basına kapalı kısmında Hint-Pasifik Pasifik bölgesini doğrudan ilgilendiren Kuzey Kore eksenli güvenlik sorunu ve Çin'in bölgede artan askeri varlığı gibi konuların yanı sıra Rusya'nın Ukrayna işgali gibi küresel meselelerin ele alındığı belirtildi.

QUAD olarak da bilinen Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QSD), Japonya, ABD, Avustralya ve Hindistan arasında 2007'de başlatılan ve 2017'de dörtlü bir ittifak halini alan Çin'e karşı gayrı resmi bir stratejik ortaklık olarak tanımlanıyor. - TOKYO