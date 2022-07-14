Rektör Ortaç: "15 Temmuz, ebediyen unutulmayacaktır" - Son Dakika
Üye Girişi

Rektör Ortaç: "15 Temmuz, ebediyen unutulmayacaktır"

14.07.2022 11:53
Rektör Ortaç: "15 Temmuz, ebediyen unutulmayacaktır"

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle yayımladığı mesajında, 15 Temmuz'un ebediyen unutulmayacağını söyledi.

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle yayımladığı mesajında, 15 Temmuz'un ebediyen unutulmayacağını söyledi.

KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Fevzi Rifat Ortaç mesajında, "Köklü devlet geleneğimizin birçok döneminde milletimiz, içeriden ve dışarıdan pek çok saldırıya maruz kalmış ve büyük badireler atlatmıştır. Hiç şüphesiz devletimizin ve milletimizin hayatında gördüğü en alçak ve hain saldırılardan biri de 15 Temmuz gecesi yaşanmıştır. Bundan 6 yıl önce; ülkemize, insanımıza ve özgürlüğümüze kasteden hainler, milletimizin onurlu mücadelesi ile hezimete uğratılmıştır. Tarihi sayısız kahramanlıklar ve zaferlerle dolu aziz milletimiz, tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi kadını, erkeği, genci ve yaşlısıyla kendini ülkesine siper etmiş, 15 Temmuz gecesinde hainlere dur diyerek, yeni bir kahramanlık destanı yazmıştır. Kutlu vatan topraklarımız, 251 şehidimizin kanıyla yeniden sulanmıştır. 15 Temmuz, canları pahasına aziz milletimizin tek yürek olarak yazdığı mukaddes bir destandır. Bu hissi canlı tutmak, değerini anlamak ve unutturmamak milli bir vazifedir. Hain darbe girişiminin 6'ncı yıl dönümünde yaşanan tarihi olayı gelecek nesillere aktararak; bayrak, millet, memleket sevdası taşıyan genç nesiller yetiştirmek bizlerin vatani görevidir. Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un 'Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın. Gömelim gel seni tarihe desem, sığmazsın' dizelerinde ifade ettiği gibi, yüzlerce şehidimiz tarih sahnesinde unutulmamak üzere yerini almıştır. 'Bir ölür, bin diriliriz' düsturunu yürekten hissettiğimiz 15 Temmuz, ebediyen unutulmayacaktır. Bu vesileyle milletimizin huzur ve güvenliği için 15 Temmuz hain darbe girişiminde hayasız akını durduran şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor; destan yazan tüm kahramanlarımıza, gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Biliyoruz ki; onların bu kutsal emanetine Türk Milleti sahip çıkacak ve asla unutmayacaktır. - KONYA

YORUMLAR
500
Kayınpederi ile bacanağını öldüren sanığın avukatından akıl sağlığı raporuna itiraz Kayınpederi ile bacanağını öldüren sanığın avukatından akıl sağlığı raporuna itiraz Son dakika haberi | Konya'da yol verme kavgasında silahla vurulan bir kişi öldü, bir kişi yaralandı Son dakika haberi | Konya'da yol verme kavgasında silahla vurulan bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Karatay Üniversitesi, Konya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Rektör Ortaç: '15 Temmuz, ebediyen unutulmayacaktır' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:12 Sokakta AK Parti'yi eleştiren gencin yakasına yapışan kadın: AK Parti'ye değil de kara partiye mi verelim?
11:58 İspanyollar duyurdu! Lionel Messi'nin sözleşmesindeki detay PSG'lileri çok üzecek
11:44 Bülent Arınç'tan dikkat çeken 15 Temmuz çıkışı: Meydanlara gidecektim, istihbarat geldi
11:23 Taksici ve arkadaşı, ücret yüzünden tartıştıkları yolcuyu sokak ortasında tekme tokat dövdü
11:21 Galatasaray'ın gol silahı Mbaye Diagne: Türkiye'deki en iyi forvet benim
11:14 Siyez buğdayı Afyonkarahisar'da vatandaşın yüzünü güldürmeye başladı! Her ay 100 dane veriyor
11:07 Oyuncu Demet Özdemir, koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu
11:02 Hırsızlar, yakalanınca ev sahibi kadından yalvararak özür diledi
10:30 Nadide Sultan sırrını açıkladı: Alişan'la beraber okuldan atıldık
10:10 Cristiano Ronaldo'ya astronomik maaş teklifi! Dünya yıldızı Suudi Arabistan'a gitmeyi düşünüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2022 12:19:15. #1.12#
SON DAKİKA: Rektör Ortaç: "15 Temmuz, ebediyen unutulmayacaktır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement