Seçim çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren Cumhur İttifakı adayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e Rışvanlı ailesi destek verdi. Beyazgül, 31 Mart'ta yapılacak olan seçimlerde sandıklardan artık beyaz güllerin açacağını söyledi.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, seçim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Gündüz esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Beyazgül, gece ev ziyaretleriyle vatandaşların gönlüne dokunuyor. Her kesimin büyük bir teveccüh gösterdiği Beyazgül'ün seçim koordinasyon bürosu her gece hınca hınç doluyor. Herkesin buluştuğu seçim koordinasyon merkezinde vatandaşlarla bir araya gelen Beyazgül, yeni dönemde yapacakları projeleri anlattı. Şanlıurfa'nın tanınmış ailelerinden olan Rışvanlı ailesi de 31 Mart'ta yapılacak olan seçimlerde Beyazgül'ün yanında yer alacaklarını belirtti. Beyazgül'e tam destek sağlayan Rışvanlı ailesinin gençleri, Beyazgül'e sevgi gösterisinde bulundu.
Rışvanlı ailesinin desteklerinden dolayı aile bireylerine teşekkür eden Beyazgül, "Rışvanlı ailesi dün olduğu gibi bu günde yanımızda, AK davanın yanında yer almıştır. Gençlerimiz her zaman AK Parti'ye destek vermişlerdir. Rışvanlı ailesine bu desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA
Son Dakika › Politika › Rışvanlı Ailesi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e Destek Verdi - Son Dakika
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