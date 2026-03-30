Rubio: İran'daki savaş haftalar içinde sona erecek

Üye Girişi
Son Dakika Logo

30.03.2026 21:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İran savaşının aylar değil, haftalar içinde sona ereceğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'daki savaşın sona ermesinin "aylar değil haftalar" süreceğini öne sürerek, "Bu operasyonun amacına ulaşmış olacağız ve bu aylar sürmeyecek. Bu birkaç haftalık bir mesele. Tam olarak kaç hafta süreceğini size söylemeyeceğim" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Katar basınına verdiği röportajda İran ile savaşa ilişkin açıklamalarda bulundu. Rubio, İran'ın Dini Lideri Mücteba Hamaney'in akıbetinin belirsiz olduğunu belirterek, "Onun iktidarda olup olmadığını bile bilmiyoruz. İktidarda olduğunu söylediklerini biliyorum. Kimse onu görmedi. Kimse ondan haber almadı. Şu anda durum çok belirsiz. İran'da kararların nasıl alındığı tam olarak belli değil" dedi.

"Peki, ABD'nin bundan kazancı ne?"

İran'a yönelik saldırılarda ABD'ye destek vermeyen NATO ülkelerini hedef alan Rubio, ABD'nin ulusal güvenliği ve ulusal çıkarları için ciddi bir risk tespit etmesi nedeniyle İran'a yönelik saldırıları başlattığını iddia etti. Rubio, "Savunmayı taahhüt ettiğimiz NATO üyesi İspanya gibi ülkeler, hava sahalarını kullanmamıza izin vermeyerek ve bununla övünerek, üslerini kullanmamıza izin vermediler. Aynı şeyi yapan başka ülkeler de var. Bu durumda insan kendine soruyor: Peki, ABD'nin bundan kazancı ne?" dedi.

İran'daki savaşın sona ermesinin "aylar değil haftalar" süreceğini öne süren Rubio, ABD'nin İran'daki askeri hedeflerinin çoğunun önümüzdeki haftalarda tamamlanacağını ve savaşın sona ermesinin aylar sürmeyeceğini söyledi. Rubio, "Silah fabrikalarının çoğunu imha etme yolundayız ve füze rampalarını önemli ölçüde etkisiz hale getirdik. Bu hedefler gerçekleştirildiğinde, bu operasyonun amacına ulaşmış olacağız ve bu aylar sürmeyecek. Bu birkaç haftalık bir mesele. Tam olarak kaç hafta süreceğini size söylemeyeceğim" dedi.

Rubio, "Planımız doğrultusunda ilerliyoruz, hatta planın ilerisindeyiz. Bu hedefleri aylar değil, haftalar içinde gerçekleştireceğiz ve ardından Hürmüz Boğazı meselesiyle karşı karşıya kalacağız ve karar İran'ın olacak. Eğer boğazı kapatmaya karar verirlerse, sadece ABD'den değil, bölge ülkelerinden ve tüm dünyadan ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalacaklar" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 22:24:58. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.