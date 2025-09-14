Rubio, İsrail\'de Ağlama Duvarı\'nı Ziyaret Etti

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, resmi ziyareti kapsamında geldiği İsrail'de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Kudüs'teki Ağlama Duvarı'nı ziyaret etti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, resmi ziyareti kapsamında geldiği İsrail'deki temaslarına Kudüs'ün tarihi kent merkezindeki Ağlama Duvarı'nda başladı. Rubio, Ağlama Duvarı'na İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ile birlikte geldi. Rubio, Netanyahu ve Huckabee, burada Musevi ritüelleri gereğince dua ederek duvara not bıraktı.

"Saldırı, İsraillilerle ilişkilerimizin doğasını değiştirmeyecek"

Rubio, ABD'den ayrılmadan önce gazetecilere yaptığı açıklamada İsrail'in Katar'a saldırısından memnun olmadıklarını ve bu konuyu konuşmak istediklerini söylemişti. İsrailli yetkililere soracakları sorular olduğunu vurgulayan Rubio, ABD yönetimi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın durumdan memnun olmadığını ifade etmişti. Rubio, "Bu, İsraillilerle ilişkilerimizin doğasını değiştirmeyecek ancak bu konu hakkında, özellikle de bunun ateşkes çabaları üzerinde ne gibi bir etkisi olacağı konusunda konuşmamız gerekecek" şeklinde konuşmuştu.

İsrail'in 9 Eylül tarihinde Katar'ın başkenti Doha'da Hamas liderlerini hedef alan saldırısı sonrasında Rubio ve Trump, geçtiğimiz Cuma günü Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani ile bir araya gelerek İsrail saldırısı sonrasındaki durumu görüşmüştü. - KUDÜS